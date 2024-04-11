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ФСБ получила доказательства вовлеченности Британии в подготовку диверсий

ФСБ получила доказательства вовлеченности Британии в подготовку диверсий - 11.04.2024, ПРАЙМ

ФСБ получила доказательства вовлеченности Британии в подготовку диверсий

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила доказательства прямой вовлеченности британской Special boat service в разработку диверсий против России. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:18+0300

2024-04-11T12:18+0300

2024-04-11T12:52+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила доказательства прямой вовлеченности британской Special boat service в разработку диверсий против России."Получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е.Б., непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей", - отметили в ведомстве.Горин в деталях описал свою подготовку на базе "5 RIFLES" бронепехотного батальона, который входит в состав двадцатой бригады третьей Железной дивизии Великобритании. Кроме того, он сообщил сведения о разработке и проведении диверсий украинскими силами специальных операций на буровой вышке МСП-17 в Черном море. В конце марта директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что российские спецслужбы знают организаторов диверсионных акций в России. Так он ответил на вопрос, как движется работа по поиску предателей, которых президент Владимир Путин поручил вычислить "поименно".По словам Бортникова, правоохранительные органы и спецслужбы выявляют россиян, которые уехали на Украину и организовали там боевые подразделения, а также тех, кто только собирался это сделать.В апреле Бортников также сообщал, что украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность. Седьмого апреля сообщалось о задержании в Крыму диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи.Осенью 2023-го Бортников также отмечал активное участие американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" у южных границ СНГ. А планы Киева и Лондона совершить диверсии на российских АЭС он назвал терроризмом. "Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают?", — отметил тогда глава ФСБ.

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