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"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ
"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ
В Германии снижается потребление газа из-за высоких цен – это означает, что останавливается промышленность. При этом Берлин продолжает покупать газ у России, но | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:13+0300
2024-04-11T11:14+0300
экономика
германия
газ
россия
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. В Германии снижается потребление газа из-за высоких цен – это означает, что останавливается промышленность. При этом Берлин продолжает покупать газ у России, но "через третьих лиц", а вице-канцлер Роберт Хабек лжет, что Германия может обойтись без российского газа. Об этом в беседе с изданием Deutschland Kurier заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.Комментируя недавнее повышение цен на газ в Германии на 11% и заявление Хабека, что "энергетический переход идет по правильному пути", а растущие цены простимулируют промышленность к экономии газа, депутат от АдГ обвинил вице-канцлера во лжи."Это ложь от начала до конца. Потребление газа снижается из-за высоких цен, но это означает не что иное, как то, что промышленность останавливается. Спад в химической промышленности, например, составляет около 20%. Производство аммиака сильно ограничено, производство удобрений сильно ограничено. Это просто уже невыгодно. А многие производства переносятся за рубеж, где цены на энергоносители доступны. Хабек лжет здесь, и он лгал все время", - утверждает Контре.Он выразил уверенность, что газ в Германии и впредь будет расти, поскольку страна "еще не подошла к концу пути так называемого энергетического перехода". А это, по мнению депутата, означает, что все больше электростанций будут останавливаться, а вместо них будут строиться "дорогие и ненадежные ветроэнергетические установки".При этом Германия, по утверждению Контре, хотя и отказалась покупать газ у России, но все равно покупает его, оплачивая "через третьих лиц"."Я не вижу конца этой катастрофической и преступной политике, цены будут продолжать расти, и поэтому мы должны как можно быстрее положить конец этой политике коалиционного правительства", - заявил депутат.Но чтобы граждане и промышленность начали резко высказывать свое мнение и требовать изменения политики, по его словам, потребуется "больше происшествий и дальнейшее повышение цен".
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германия, газ, россия
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Газ, РОССИЯ
11:13 11.04.2024 (обновлено: 11:14 11.04.2024)
 
"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ

Депутат АдГ Контре: Хабек лжет, что Германия может прожить без российского газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. В Германии снижается потребление газа из-за высоких цен – это означает, что останавливается промышленность. При этом Берлин продолжает покупать газ у России, но "через третьих лиц", а вице-канцлер Роберт Хабек лжет, что Германия может обойтись без российского газа. Об этом в беседе с изданием Deutschland Kurier заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Комментируя недавнее повышение цен на газ в Германии на 11% и заявление Хабека, что "энергетический переход идет по правильному пути", а растущие цены простимулируют промышленность к экономии газа, депутат от АдГ обвинил вице-канцлера во лжи.
"Это ложь от начала до конца. Потребление газа снижается из-за высоких цен, но это означает не что иное, как то, что промышленность останавливается. Спад в химической промышленности, например, составляет около 20%. Производство аммиака сильно ограничено, производство удобрений сильно ограничено. Это просто уже невыгодно. А многие производства переносятся за рубеж, где цены на энергоносители доступны. Хабек лжет здесь, и он лгал все время", - утверждает Контре.
Он выразил уверенность, что газ в Германии и впредь будет расти, поскольку страна "еще не подошла к концу пути так называемого энергетического перехода". А это, по мнению депутата, означает, что все больше электростанций будут останавливаться, а вместо них будут строиться "дорогие и ненадежные ветроэнергетические установки".
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При этом Германия, по утверждению Контре, хотя и отказалась покупать газ у России, но все равно покупает его, оплачивая "через третьих лиц".
"Я не вижу конца этой катастрофической и преступной политике, цены будут продолжать расти, и поэтому мы должны как можно быстрее положить конец этой политике коалиционного правительства", - заявил депутат.
Но чтобы граждане и промышленность начали резко высказывать свое мнение и требовать изменения политики, по его словам, потребуется "больше происшествий и дальнейшее повышение цен".
 
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