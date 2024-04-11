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"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ

"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ

В Германии снижается потребление газа из-за высоких цен – это означает, что останавливается промышленность. При этом Берлин продолжает покупать газ у России, но | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:13+0300

2024-04-11T11:13+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. В Германии снижается потребление газа из-за высоких цен – это означает, что останавливается промышленность. При этом Берлин продолжает покупать газ у России, но "через третьих лиц", а вице-канцлер Роберт Хабек лжет, что Германия может обойтись без российского газа. Об этом в беседе с изданием Deutschland Kurier заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.Комментируя недавнее повышение цен на газ в Германии на 11% и заявление Хабека, что "энергетический переход идет по правильному пути", а растущие цены простимулируют промышленность к экономии газа, депутат от АдГ обвинил вице-канцлера во лжи."Это ложь от начала до конца. Потребление газа снижается из-за высоких цен, но это означает не что иное, как то, что промышленность останавливается. Спад в химической промышленности, например, составляет около 20%. Производство аммиака сильно ограничено, производство удобрений сильно ограничено. Это просто уже невыгодно. А многие производства переносятся за рубеж, где цены на энергоносители доступны. Хабек лжет здесь, и он лгал все время", - утверждает Контре.Он выразил уверенность, что газ в Германии и впредь будет расти, поскольку страна "еще не подошла к концу пути так называемого энергетического перехода". А это, по мнению депутата, означает, что все больше электростанций будут останавливаться, а вместо них будут строиться "дорогие и ненадежные ветроэнергетические установки".При этом Германия, по утверждению Контре, хотя и отказалась покупать газ у России, но все равно покупает его, оплачивая "через третьих лиц"."Я не вижу конца этой катастрофической и преступной политике, цены будут продолжать расти, и поэтому мы должны как можно быстрее положить конец этой политике коалиционного правительства", - заявил депутат.Но чтобы граждане и промышленность начали резко высказывать свое мнение и требовать изменения политики, по его словам, потребуется "больше происшествий и дальнейшее повышение цен".

https://1prime.ru/20240409/petriot-847226809.html

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германия, газ, россия