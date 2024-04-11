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"Новатэк" увеличил добычу газа в I квартале - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Новатэк" увеличил добычу газа в I квартале
"Новатэк" увеличил добычу газа в I квартале - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил добычу газа в I квартале
"Новатэк" в прошлом квартале, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 21,12 миллиарда кубометров, добычу... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:07+0300
2024-04-11T14:16+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в прошлом квартале, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 21,12 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 12,2%, до 3,46 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.В целом "Новатэк" за январь-март увеличил добычу углеводородов на 2,7% - до 167,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки."Новатэк" в первом квартале 2024 года сократил продажи газа на 3,8% по сравнению с первым кварталом 2023 года - до 21,47 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании."По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,47 миллиарда кубических метров, что на 3,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2023 года", - сказано в сообщении.
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россия, газ, новости
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Новости
14:07 11.04.2024 (обновлено: 14:16 11.04.2024)
 
"Новатэк" увеличил добычу газа в I квартале

"Новатэк" в I квартале увеличил добычу газа до 21,12 миллиарда кубометров

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
ПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в прошлом квартале, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,2% к аналогичному периоду 2023 года - до 21,12 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 12,2%, до 3,46 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" за январь-март увеличил добычу углеводородов на 2,7% - до 167,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
"Новатэк" в первом квартале 2024 года сократил продажи газа на 3,8% по сравнению с первым кварталом 2023 года - до 21,47 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,47 миллиарда кубических метров, что на 3,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2023 года", - сказано в сообщении.
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Новатэк" может получить скидку на прокачку газа от "Газпрома", пишут СМИ
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