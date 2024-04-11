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Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза
Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза - 11.04.2024, ПРАЙМ
Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза
Депутаты Европейского парламента (ЕП) утвердили текст реформы газового рынка Евросоюза, которая, по замыслу авторов, должна позволить еще в большей степени... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T20:26+0300
2024-04-11T20:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента (ЕП) утвердили текст реформы газового рынка Евросоюза, которая, по замыслу авторов, должна позволить еще в большей степени отказаться от поставок из России, говорится в пресс-релизе ЕП. "Эти меры направлены на обеспечение энергоресурсов, которое было нарушено из-за геополитической напряженности, в частности, войны на Украине, а также на борьбу против изменения климата", - сообщили в ЕП. Авторы документа также утверждают, что у государств ЕС появится законная возможность отказаться от закупок газа в РФ, при возникновении "угрозы". "Мы ввели юридически закрепленную возможность для европейских стран отказаться от импорта газа из России при угрозе безопасности", - заявил главный докладчик по вопросу евродепутат из Польши Ежи Бузек. Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.
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газ
Политика, Газ
20:26 11.04.2024
 
Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза

В ЕС утвердили реформу газового рынка, который расширит независимость блока от газа из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента (ЕП) утвердили текст реформы газового рынка Евросоюза, которая, по замыслу авторов, должна позволить еще в большей степени отказаться от поставок из России, говорится в пресс-релизе ЕП.
"Эти меры направлены на обеспечение энергоресурсов, которое было нарушено из-за геополитической напряженности, в частности, войны на Украине, а также на борьбу против изменения климата", - сообщили в ЕП.
Авторы документа также утверждают, что у государств ЕС появится законная возможность отказаться от закупок газа в РФ, при возникновении "угрозы". "Мы ввели юридически закрепленную возможность для европейских стран отказаться от импорта газа из России при угрозе безопасности", - заявил главный докладчик по вопросу евродепутат из Польши Ежи Бузек.
Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.
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