https://1prime.ru/20240411/gaz-847315385.html

Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза

Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза - 11.04.2024, ПРАЙМ

Евродепутаты утвердили реформу газового рынка Евросоюза

Депутаты Европейского парламента (ЕП) утвердили текст реформы газового рынка Евросоюза, которая, по замыслу авторов, должна позволить еще в большей степени... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T20:26+0300

2024-04-11T20:26+0300

2024-04-11T20:26+0300

политика

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента (ЕП) утвердили текст реформы газового рынка Евросоюза, которая, по замыслу авторов, должна позволить еще в большей степени отказаться от поставок из России, говорится в пресс-релизе ЕП. "Эти меры направлены на обеспечение энергоресурсов, которое было нарушено из-за геополитической напряженности, в частности, войны на Украине, а также на борьбу против изменения климата", - сообщили в ЕП. Авторы документа также утверждают, что у государств ЕС появится законная возможность отказаться от закупок газа в РФ, при возникновении "угрозы". "Мы ввели юридически закрепленную возможность для европейских стран отказаться от импорта газа из России при угрозе безопасности", - заявил главный докладчик по вопросу евродепутат из Польши Ежи Бузек. Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.

https://1prime.ru/20240411/gaz-847314327.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ