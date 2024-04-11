https://1prime.ru/20240411/google-847317139.html

"Дочка" Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

"Дочка" Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Дочка" Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T22:44+0300

2024-04-11T22:44+0300

2024-04-11T23:05+0300

google

https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей, следует из заявления, опубликованного Таляровским на Федресурсе. Конкурсный управляющий "Гугла" просит применить последствия недействительности этих сделок в виде взыскания с Google International LLC почти 10 миллиардов рублей. В заявлении говорится, что Google International LLC, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской "дочки" прошлых лет за 2015-2017 годы в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей "Гугл" выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям. В заявлении Таляровского отмечается, что решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом "Царьград", закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. Конкурсный управляющий считает, что сделки являются недействительными, так как были осуществлены в преддверии банкротства "Гугла" и направлены на причинение вреда кредиторам. В заявлении Таляровского говорится, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр кредиторов ООО "Гугл" включены требования кредиторов второй очереди в размере около 285 миллионов рублей (как правило, это долги по оплате труда), требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 миллиарда рублей, требования кредиторов по взысканию неустоек и применению иных финансовых санкций в размере более 33 миллиардов рублей. Кроме того, текущие требования составляли около 6,4 миллиарда рублей.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.

https://1prime.ru/20240409/sud-847239113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google