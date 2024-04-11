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Эксперты спрогнозировали сохранение льготной ипотеки в России - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперты спрогнозировали сохранение льготной ипотеки в России
Эксперты спрогнозировали сохранение льготной ипотеки в России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали сохранение льготной ипотеки в России
В России не будут полностью отменять льготную ипотеку из-за влияния строительного лобби, которое не желает снижать свою прибыль, заявили эксперты издания "МК". | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:25+0300
2024-04-11T13:25+0300
россия
льготная ипотека
новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России не будут полностью отменять льготную ипотеку из-за влияния строительного лобби, которое не желает снижать свою прибыль, заявили эксперты издания "МК"."Слишком сильно строительное лобби, которое не позволит снижать свою маржу", — сказано в публикации.Согласно информации Росреестра, 85% покупок на первичном рынке недвижимости осуществляются с помощью ипотеки, в то время как на вторичном рынке доля жилищных кредитов составляют всего 29%. Если льготная ипотека будет отменена, россияне, скорее всего, перейдут на вторичный рынок, отказываясь от покупки новых квартир из-за высоких цен, отмечается в издании.Кроме того, в России прогнозируется сокращение выдачи ипотеки в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом, сумма составит примерно 6,2 триллиона рублей. Это вызвано высокими ставками по рыночной ипотеке, которые останутся до середины лета, заключили в издании.
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россия, льготная ипотека, новости
РОССИЯ, льготная ипотека, Новости
13:25 11.04.2024
 
Эксперты спрогнозировали сохранение льготной ипотеки в России

"МК": в России не отменят льготную ипотеку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России не будут полностью отменять льготную ипотеку из-за влияния строительного лобби, которое не желает снижать свою прибыль, заявили эксперты издания "МК".
"Слишком сильно строительное лобби, которое не позволит снижать свою маржу", — сказано в публикации.
Согласно информации Росреестра, 85% покупок на первичном рынке недвижимости осуществляются с помощью ипотеки, в то время как на вторичном рынке доля жилищных кредитов составляют всего 29%. Если льготная ипотека будет отменена, россияне, скорее всего, перейдут на вторичный рынок, отказываясь от покупки новых квартир из-за высоких цен, отмечается в издании.
Кроме того, в России прогнозируется сокращение выдачи ипотеки в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом, сумма составит примерно 6,2 триллиона рублей. Это вызвано высокими ставками по рыночной ипотеке, которые останутся до середины лета, заключили в издании.
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РОССИЯльготная ипотекаНовости
 
 
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