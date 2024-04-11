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МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США - 11.04.2024, ПРАЙМ
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МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США
МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США - 11.04.2024, ПРАЙМ
МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США
Китай выступает решительно против незаконных односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в особенности в отношении торгово-экономического... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:37+0300
2024-04-11T11:37+0300
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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Китай выступает решительно против незаконных односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в особенности в отношении торгово-экономического сотрудничества с Россиией. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."КНР и Россия имеют право развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, этому сотрудничеству не должны препятствовать, и его не должны ограничивать, мы всегда выступали против введения США незаконных односторонних санкций", - сказала дипломат.Мао Нин также осудила злоупотребление Вашингтона инструментами экспортного контроля для сдерживания китайских предприятий и призвала Вашингтон прекратить политизацию и использование торговых и экономических вопросов в качестве инструмента давления.Дипломат заключила, что китайская сторона примет все меры, чтобы защитить свои компании от незаконных ограничений.Ранее Минторг США заявил, что экспортные ограничения введены против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Также в этот перечень попали попали шесть компаний из КНР и две из ОАЭ.
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сша, китай, россия, новости
Политика, США, КИТАЙ, РОССИЯ, Новости
11:37 11.04.2024
 
МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США

МИД КНР: Китай против санкций США, сотрудничество КНР с РФ не следует ограничивать

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Китай выступает решительно против незаконных односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в особенности в отношении торгово-экономического сотрудничества с Россиией. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"КНР и Россия имеют право развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, этому сотрудничеству не должны препятствовать, и его не должны ограничивать, мы всегда выступали против введения США незаконных односторонних санкций", - сказала дипломат.
Мао Нин также осудила злоупотребление Вашингтона инструментами экспортного контроля для сдерживания китайских предприятий и призвала Вашингтон прекратить политизацию и использование торговых и экономических вопросов в качестве инструмента давления.
Дипломат заключила, что китайская сторона примет все меры, чтобы защитить свои компании от незаконных ограничений.
Ранее Минторг США заявил, что экспортные ограничения введены против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Также в этот перечень попали попали шесть компаний из КНР и две из ОАЭ.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
В Китае предупредили об ответных мерах на санкции США за бизнес с Россией
9 апреля, 06:21
 
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