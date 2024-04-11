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МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США

МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США - 11.04.2024, ПРАЙМ

МИД Китая раскритиковал односторонние санкции США

Китай выступает решительно против незаконных односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в особенности в отношении торгово-экономического... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:37+0300

2024-04-11T11:37+0300

2024-04-11T11:37+0300

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ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Китай выступает решительно против незаконных односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в особенности в отношении торгово-экономического сотрудничества с Россиией. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."КНР и Россия имеют право развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, этому сотрудничеству не должны препятствовать, и его не должны ограничивать, мы всегда выступали против введения США незаконных односторонних санкций", - сказала дипломат.Мао Нин также осудила злоупотребление Вашингтона инструментами экспортного контроля для сдерживания китайских предприятий и призвала Вашингтон прекратить политизацию и использование торговых и экономических вопросов в качестве инструмента давления.Дипломат заключила, что китайская сторона примет все меры, чтобы защитить свои компании от незаконных ограничений.Ранее Минторг США заявил, что экспортные ограничения введены против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Также в этот перечень попали попали шесть компаний из КНР и две из ОАЭ.

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