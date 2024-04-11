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СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить - 11.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить
СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить - 11.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить
Правительство Индии поручило правительствам штатов усилить контроль запасов импортируемых бобовых, не поступающих на индийский рынок, передает издание Money... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T19:22+0300
2024-04-11T19:22+0300
экономика
индия
импорт
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Правительство Индии поручило правительствам штатов усилить контроль запасов импортируемых бобовых, не поступающих на индийский рынок, передает издание Money Control. "На виртуальной встрече с импортерами, представителями таможенных служб и госслужащими штатов госсекретарь министерства по делам потребителей Нидхи Кхаре сообщила, что необходимо усилить контроль в отношении состояния запасов и тенденций цен на зернобобовые, чтобы предотвратить накопление запасов и манипулирование рынком", - цитирует издание официальное заявление. Будучи крупным потребителем и производителем зернобобовых, Индия удовлетворяет часть своего потребительского спроса за счет импорта. В стране в основном потребляются желтый горох, чана, масур, урад, мунг и тур. Кхаре также поручила правительствам штатов обеспечить еженедельное раскрытие информации о запасах зернобобовых с 15 апреля на фоне сообщений о том, что некоторые сорта импортируемых бобовых не поступают на рынок. Госсекретарь подчеркнула, что запасы бобовых на складах, расположенных в крупных портах и в промышленных центрах, следует время от времени проверять и принимать строгие меры в отношении складских организаций, которые сообщают ложную информацию о имеющихся запасах. В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия в основном импортирует желтый горох из Канады и России.
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индия, импорт
Экономика, ИНДИЯ, импорт
19:22 11.04.2024
 
СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить

Money Control: власти Индии попросили штаты контролировать запасы импортируемых бобовых

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Правительство Индии поручило правительствам штатов усилить контроль запасов импортируемых бобовых, не поступающих на индийский рынок, передает издание Money Control.
"На виртуальной встрече с импортерами, представителями таможенных служб и госслужащими штатов госсекретарь министерства по делам потребителей Нидхи Кхаре сообщила, что необходимо усилить контроль в отношении состояния запасов и тенденций цен на зернобобовые, чтобы предотвратить накопление запасов и манипулирование рынком", - цитирует издание официальное заявление.
Будучи крупным потребителем и производителем зернобобовых, Индия удовлетворяет часть своего потребительского спроса за счет импорта. В стране в основном потребляются желтый горох, чана, масур, урад, мунг и тур.
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Кхаре также поручила правительствам штатов обеспечить еженедельное раскрытие информации о запасах зернобобовых с 15 апреля на фоне сообщений о том, что некоторые сорта импортируемых бобовых не поступают на рынок. Госсекретарь подчеркнула, что запасы бобовых на складах, расположенных в крупных портах и в промышленных центрах, следует время от времени проверять и принимать строгие меры в отношении складских организаций, которые сообщают ложную информацию о имеющихся запасах.
В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия в основном импортирует желтый горох из Канады и России.
 
ЭкономикаИНДИЯимпорт
 
 
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