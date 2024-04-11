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Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов
Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree)... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T11:48+0300
корма для животных
корма для собак
корма для кошек
mars
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не договорились с партнером об условиях сотрудничества. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент", - заявил представитель сети.При этом в российском подразделении Mars сообщили агентству, что компания полтора года сдерживала цены на корма, несмотря на подорожание сырья и логистики.Американская компания Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Среди ее брендов - одноименные шоколадные батончики, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных. В марте 2022-го компания сообщила, что останавливает инвестиции в бизнес на территории России и прекращает рекламную деятельность.Седьмого марта "Ведомости" писали, что в 2023 году затраты россиян на домашних животных значительно выросли по сравнению с 2022-м. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети "Четыре лапы". Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару.
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корма для животных, корма для собак, корма для кошек, mars
корма для животных, корма для собак, корма для кошек, Mars
11:47 11.04.2024 (обновлено: 11:48 11.04.2024)
 
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов

Сеть "Лента" приостановила закупку кормов для животных компании Mars

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВыставка кошек в Москве
Выставка кошек в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы не договорились с партнером об условиях сотрудничества. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент", - заявил представитель сети.
При этом в российском подразделении Mars сообщили агентству, что компания полтора года сдерживала цены на корма, несмотря на подорожание сырья и логистики.
Американская компания Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Среди ее брендов - одноименные шоколадные батончики, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных. В марте 2022-го компания сообщила, что останавливает инвестиции в бизнес на территории России и прекращает рекламную деятельность.
Седьмого марта "Ведомости" писали, что в 2023 году затраты россиян на домашних животных значительно выросли по сравнению с 2022-м. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети "Четыре лапы". Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару.
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