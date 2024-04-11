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Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов
Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree)... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T11:47+0300
2024-04-11T11:48+0300
корма для животных
корма для собак
корма для кошек
mars
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не договорились с партнером об условиях сотрудничества. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент", - заявил представитель сети.При этом в российском подразделении Mars сообщили агентству, что компания полтора года сдерживала цены на корма, несмотря на подорожание сырья и логистики.Американская компания Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Среди ее брендов - одноименные шоколадные батончики, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных. В марте 2022-го компания сообщила, что останавливает инвестиции в бизнес на территории России и прекращает рекламную деятельность.Седьмого марта "Ведомости" писали, что в 2023 году затраты россиян на домашних животных значительно выросли по сравнению с 2022-м. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети "Четыре лапы". Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару.
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корма для животных, корма для собак, корма для кошек, mars
корма для животных, корма для собак, корма для кошек, Mars
Популярные корма для животных пропадут из крупной сети магазинов
Сеть "Лента" приостановила закупку кормов для животных компании Mars
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Лента" временно отказалась от приобретения товаров для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы не договорились с партнером об условиях сотрудничества. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент", - заявил представитель сети.
При этом в российском подразделении Mars сообщили агентству, что компания полтора года сдерживала цены на корма, несмотря на подорожание сырья и логистики.
Американская компания Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Среди ее брендов - одноименные шоколадные батончики, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных. В марте 2022-го компания сообщила, что останавливает инвестиции в бизнес на территории России и прекращает рекламную деятельность.
Седьмого марта "Ведомости" писали, что в 2023 году затраты россиян на домашних животных значительно выросли по сравнению с 2022-м. Тенденцию подтвердили и в федеральной ритейл-сети "Четыре лапы". Животных стали чаще вакцинировать, обрабатывать от паразитов и водить к ветеринару.
Минсельхоз опроверг сообщения о росте цен на корм для собак и кошек