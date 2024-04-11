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Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков - 11.04.2024, ПРАЙМ
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков
В текущих условиях в России не видят необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, рассказал замминистра российского дипломатического... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:57+0300
2024-04-11T17:31+0300
россия
нато
сергей рябков
космос
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В текущих условиях в России не видят необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, рассказал замминистра российского дипломатического ведомства Сергей Рябков."В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - подчеркнул замминистра журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как сказал Рябков, Россия привержена международным обязательствам по космосу, действительно контактирует с США по вопросу об оружии в космосе. По его словам, российские делегации активно обсуждают этот вопрос.Рябков добавил, что в Москве дали исчерпывающие комментарии на этот счет на всех уровнях. Он добавил, что это "не более чем очередная попытка очернить политику Москвы", но она будет и дальше продвигать инициативы, касающиеся недопущения гонки вооружений в космосе, неразмещении первыми оружия в космическом пространстве.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что целью разговоров Вашингтона о “космической угрозе” является побуждение конгресса одобрить выделение нового пакета помощи Украине. такого же мнения придерживались некоторые американские чиновники, чье мнение проводило издание The New York Times.Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
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россия, нато, сергей рябков, космос, сша
РОССИЯ, НАТО, Сергей Рябков, космос, США
16:57 11.04.2024 (обновлено: 17:31 11.04.2024)
 
Нет необходимости создавать канал деконфликтинга по космосу, заявил Рябков

Рябков: нет необходимости создавать канал деконфликтинга с США по космосу

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В текущих условиях в России не видят необходимости устанавливать контакт с США по деконфликтингу в космосе, рассказал замминистра российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.
"В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта, в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - подчеркнул замминистра журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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Кроме того, как сказал Рябков, Россия привержена международным обязательствам по космосу, действительно контактирует с США по вопросу об оружии в космосе. По его словам, российские делегации активно обсуждают этот вопрос.
Рябков добавил, что в Москве дали исчерпывающие комментарии на этот счет на всех уровнях. Он добавил, что это "не более чем очередная попытка очернить политику Москвы", но она будет и дальше продвигать инициативы, касающиеся недопущения гонки вооружений в космосе, неразмещении первыми оружия в космическом пространстве.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что целью разговоров Вашингтона о “космической угрозе” является побуждение конгресса одобрить выделение нового пакета помощи Украине. такого же мнения придерживались некоторые американские чиновники, чье мнение проводило издание The New York Times.
Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.
 
РОССИЯНАТОСергей РябковкосмосСША
 
 
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