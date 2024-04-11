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Закон о криптовалюте заново внесут в ГД и примут весной, считают эксперты - 11.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240411/kripta-847312898.html
Закон о криптовалюте заново внесут в ГД и примут весной, считают эксперты
Закон о криптовалюте заново внесут в ГД и примут весной, считают эксперты - 11.04.2024, ПРАЙМ
Закон о криптовалюте заново внесут в ГД и примут весной, считают эксперты
Законопроект о криптовалюте после обсуждения заинтересованных ведомств будет перевнесен в Госдуму в ближайшие 1-2 недели и может быть принят ею уже в весеннюю... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:44+0300
2024-04-11T18:44+0300
экономика
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Законопроект о криптовалюте после обсуждения заинтересованных ведомств будет перевнесен в Госдуму в ближайшие 1-2 недели и может быть принят ею уже в весеннюю сессию, что выведет майнинг из серой зоны, полагают эксперты. Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты "зависла". "Сейчас ударные силы брошены на этот пакет законопроектов (на его принятие – ред.). Он обсуждается чуть ли не в ежедневном формате, и мы очень надеемся, что в течение недели-двух эти тексты будут перевнесены в Госдуму. Основная задача - создать понятные правила игры, все сконцентрированы на том, чтобы дать уже наконец старт…", - сказал заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов РФ Осман Кабалоев на пресс-конференции на тему: "Концепция регулирования отрасли промышленного майнинга: вызовы и перспективы", состоявшейся в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас ощущается активизация в процессе регуляторной деятельности криптовалютной сферы, отмечает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. "В депутатском корпусе есть такая установка, чтобы принять закон о майнинге в весеннюю сессию. Будет или не будет, покажет время, но мы видим, что активизация процесса пошла", - сказал он. Принятие федерального закона обеспечит регистрацию майнеров, отмечает директор по взаимодействию с государственными органами компании BitRiver Олег Огиенко. "Это значит, что каждый майнер будет направлять в компетентные органы власти информацию о своей вычислительной мощности, об объеме добываемой криптовалюты, об объеме потребленной электроэнергии. Это в том числе выведет отрасль из серой зоны", - резюмировал он.
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операции с криптовалютой
Экономика, операции с криптовалютой
18:44 11.04.2024
 
Закон о криптовалюте заново внесут в ГД и примут весной, считают эксперты

Эксперты ожидают, что закон о криптовалюте будет заново внесен в Госдуму и принят весной

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Законопроект о криптовалюте после обсуждения заинтересованных ведомств будет перевнесен в Госдуму в ближайшие 1-2 недели и может быть принят ею уже в весеннюю сессию, что выведет майнинг из серой зоны, полагают эксперты.
Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью прошлого года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты "зависла".
"Сейчас ударные силы брошены на этот пакет законопроектов (на его принятие – ред.). Он обсуждается чуть ли не в ежедневном формате, и мы очень надеемся, что в течение недели-двух эти тексты будут перевнесены в Госдуму. Основная задача - создать понятные правила игры, все сконцентрированы на том, чтобы дать уже наконец старт…", - сказал заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов РФ Осман Кабалоев на пресс-конференции на тему: "Концепция регулирования отрасли промышленного майнинга: вызовы и перспективы", состоявшейся в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Криптовалюты - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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Сейчас ощущается активизация в процессе регуляторной деятельности криптовалютной сферы, отмечает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. "В депутатском корпусе есть такая установка, чтобы принять закон о майнинге в весеннюю сессию. Будет или не будет, покажет время, но мы видим, что активизация процесса пошла", - сказал он.
Принятие федерального закона обеспечит регистрацию майнеров, отмечает директор по взаимодействию с государственными органами компании BitRiver Олег Огиенко. "Это значит, что каждый майнер будет направлять в компетентные органы власти информацию о своей вычислительной мощности, об объеме добываемой криптовалюты, об объеме потребленной электроэнергии. Это в том числе выведет отрасль из серой зоны", - резюмировал он.
 
Экономикаоперации с криптовалютой
 
 
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