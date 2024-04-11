https://1prime.ru/20240411/kriptovalyuta-847295595.html

Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России

Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России

Депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в РФ может появиться реестр майнеров криптовалют в рамках доработки законопроектов о майнинге и об экспериментально... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:49+0300

2024-04-11T12:49+0300

2024-04-11T12:49+0300

криптовалюта

госдума

россия

майнинг

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МОСКВА,11 апр – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в РФ может появиться реестр майнеров криптовалют в рамках доработки законопроектов о майнинге и об экспериментально правовом режиме для криптовалют. "Сейчас доработка двух ключевых законопроектов (о майнинге и об экспериментально-правовом режиме для криптовалют) снова активизировалась, и их ждут довольно серьезные изменения. Одним из главных нововведений станет появление реестра майнеров криптовалют, который будет вести уполномоченный орган власти (например, Минцифры или ФНС)", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что, возможно, законопроекты понадобится перевнести в Госдуму, но это может случиться уже в весеннюю сессию. "Конечно, мы будем внимательно наблюдать, чтобы регулирование защищало интересы всех участников этого рынка и права российских граждан, которые в нем так или иначе задействованы", - добавил депутат.

https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847253204.html

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госдума, россия, майнинг