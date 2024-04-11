https://1prime.ru/20240411/kriptovalyuta-847295595.html
Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России
Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России
Депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в РФ может появиться реестр майнеров криптовалют в рамках доработки законопроектов о майнинге и об экспериментально... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:49+0300
2024-04-11T12:49+0300
2024-04-11T12:49+0300
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МОСКВА,11 апр – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в РФ может появиться реестр майнеров криптовалют в рамках доработки законопроектов о майнинге и об экспериментально правовом режиме для криптовалют. "Сейчас доработка двух ключевых законопроектов (о майнинге и об экспериментально-правовом режиме для криптовалют) снова активизировалась, и их ждут довольно серьезные изменения. Одним из главных нововведений станет появление реестра майнеров криптовалют, который будет вести уполномоченный орган власти (например, Минцифры или ФНС)", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что, возможно, законопроекты понадобится перевнести в Госдуму, но это может случиться уже в весеннюю сессию. "Конечно, мы будем внимательно наблюдать, чтобы регулирование защищало интересы всех участников этого рынка и права российских граждан, которые в нем так или иначе задействованы", - добавил депутат.
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госдума, россия, майнинг
Криптовалюта, Госдума, РОССИЯ, майнинг
Депутат заявил о возможности появления реестра майнеров в России
Депутат Горелкин: в России может появиться реестр майнеров криптовалют
МОСКВА,11 апр – ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в РФ может появиться реестр майнеров криптовалют в рамках доработки законопроектов о майнинге и об экспериментально правовом режиме для криптовалют.
"Сейчас доработка двух ключевых законопроектов (о майнинге и об экспериментально-правовом режиме для криптовалют) снова активизировалась, и их ждут довольно серьезные изменения. Одним из главных нововведений станет появление реестра майнеров криптовалют, который будет вести уполномоченный орган власти (например, Минцифры или ФНС)", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что, возможно, законопроекты понадобится перевнести в Госдуму, но это может случиться уже в весеннюю сессию.
"Конечно, мы будем внимательно наблюдать, чтобы регулирование защищало интересы всех участников этого рынка и права российских граждан, которые в нем так или иначе задействованы", - добавил депутат.
Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России