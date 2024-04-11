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В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым

В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это стальной кулак и никому не по зубам. Об этом парламентарий заявил в беседе с агентством РИА Новости."За последние десять лет на Крым зарились многие, но сегодня Крым – это стальной кулак, который не по зубам подобным учителям. Я далек от шапкозакидательства, но группировка, размещенная в Крыму, оснащена по всем правилам современных военных реалий", - отметил парламентарий.Депутат также предупредил, что украинские каратели получат достойный отпор при попытке приблизиться к Крыму. Ранее бывший помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Россия должна получить "урок" в отношении Крыма. На слушаниях в конгрессе был задан вопрос о том, нужно ли исключить Крым из состава России, чтобы победить российскую сторону. Уолландер отметила, что если Россия не применит силу для захвата Крыма, это будет успехом для Украины и США.Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, который проходил после государственного переворота на Украине. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

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