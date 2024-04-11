Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240411/krym-847290580.html
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым
Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:08+0300
2024-04-11T11:14+0300
политика
россия
сша
крым
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/54/842295454_0:58:3439:1992_1920x0_80_0_0_340f54fd4ba4e5023dfc6ce67697f3f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это стальной кулак и никому не по зубам. Об этом парламентарий заявил в беседе с агентством РИА Новости."За последние десять лет на Крым зарились многие, но сегодня Крым – это стальной кулак, который не по зубам подобным учителям. Я далек от шапкозакидательства, но группировка, размещенная в Крыму, оснащена по всем правилам современных военных реалий", - отметил парламентарий.Депутат также предупредил, что украинские каратели получат достойный отпор при попытке приблизиться к Крыму. Ранее бывший помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Россия должна получить "урок" в отношении Крыма. На слушаниях в конгрессе был задан вопрос о том, нужно ли исключить Крым из состава России, чтобы победить российскую сторону. Уолландер отметила, что если Россия не применит силу для захвата Крыма, это будет успехом для Украины и США.Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, который проходил после государственного переворота на Украине. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html
сша
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/54/842295454_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_8fc9bc5372606e0936c9e367ac99ccf3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, крым, новости
Политика, РОССИЯ, США, КРЫМ, Новости
11:08 11.04.2024 (обновлено: 11:14 11.04.2024)
 
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым

Депутат Госдумы Белик призвал США "не зариться" на Крым

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это стальной кулак и никому не по зубам. Об этом парламентарий заявил в беседе с агентством РИА Новости.
"За последние десять лет на Крым зарились многие, но сегодня Крым – это стальной кулак, который не по зубам подобным учителям. Я далек от шапкозакидательства, но группировка, размещенная в Крыму, оснащена по всем правилам современных военных реалий", - отметил парламентарий.
Депутат также предупредил, что украинские каратели получат достойный отпор при попытке приблизиться к Крыму.
Ранее бывший помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что Россия должна получить "урок" в отношении Крыма. На слушаниях в конгрессе был задан вопрос о том, нужно ли исключить Крым из состава России, чтобы победить российскую сторону. Уолландер отметила, что если Россия не применит силу для захвата Крыма, это будет успехом для Украины и США.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, который проходил после государственного переворота на Украине. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
Вчера, 16:02
 
ПолитикаРОССИЯСШАКРЫМНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала