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В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам
В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам - 11.04.2024, ПРАЙМ
В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам
В садовом товариществе "Насып" под Нальчиком бойцы спецназа ФСБ заблокировали бандитов, которые в ответ на предложение сложить оружие обстреляли силовиков. Об... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:12+0300
2024-04-11T08:13+0300
происшествия
россия
нальчик
контртеррористическая операция
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В садовом товариществе "Насып" под Нальчиком бойцы спецназа ФСБ заблокировали бандитов, которые в ответ на предложение сложить оружие обстреляли силовиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Как следует из сообщения, органы безопасности, проводившие в Кабардино-Балкарии оперативно-розыскные мероприятия, получили данные о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. "Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", - сообщил НАК. В целях безопасности в районе обнаружения преступников, как указывается в сообщении, начальник регионального управления ФСБ ввел правовой режим контртеррористической операции. "В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", - уточняется в сообщении.
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россия, нальчик, контртеррористическая операция
Происшествия, РОССИЯ, НАЛЬЧИК, контртеррористическая операция
08:12 11.04.2024 (обновлено: 08:13 11.04.2024)
 
В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

НАК: в пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В садовом товариществе "Насып" под Нальчиком бойцы спецназа ФСБ заблокировали бандитов, которые в ответ на предложение сложить оружие обстреляли силовиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Как следует из сообщения, органы безопасности, проводившие в Кабардино-Балкарии оперативно-розыскные мероприятия, получили данные о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.
"Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", - сообщил НАК.
В целях безопасности в районе обнаружения преступников, как указывается в сообщении, начальник регионального управления ФСБ ввел правовой режим контртеррористической операции.
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"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", - уточняется в сообщении.
 
ПроисшествияРОССИЯНАЛЬЧИКконтртеррористическая операция
 
 
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