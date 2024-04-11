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Губернатор Курганской области о предстоящем наводнении: нужно спасти людей

Губернатор Курганской области о предстоящем наводнении: нужно спасти людей - 11.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Курганской области о предстоящем наводнении: нужно спасти людей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:42+0300

2024-04-11T15:42+0300

2024-04-11T15:53+0300

происшествия

наводнение

курганская область

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления."Нужно спасти людей, ущерб переживем, имущество восстановим", - сказал он. Шумков также призвал сотрудников горадминистрации пройти всю правобережную часть Кургана и увести оттуда людей. "У нас в сводках Росгидрометра девять-одиннадцать метров, может быть больше, понимаете?" - обратился к чиновникам Шумков.Жители Кургана, чьи дома попадают в зону затопления, покидают свои жилища, передаёт корреспондент РИА Новости. Некоторые из них возвращаются, чтобы забрать имущество. Более шести тысяч человек уже эвакуировано в области, более двухсот детей находятся в пунктах временного размещения. Такие пункты организовывают на базах школ и лагерей. В области введен режим ЧС областного масштаба. Подтопление угрожает шестидесяти населенным пунктам, четырем тысячам домов, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть восемнадцать тысяч человек. По данным горадминистрации, уровень воды в реке Тобол на 14.00 (12.00 мск) 11 апреля составлял 388 сантиметров, изменение за шесть часов - плюс пять сантиметров. Приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе ситуация с паводками самая серьёзная. В четверг утром в Кургане выпал снег, который быстро растаял. На набережной в центре города продолжаются работы по её укреплению мешками с песком.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона Денис Паслер называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

https://1prime.ru/20240409/uscherb-847211878.html

курганская область

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наводнение, курганская область