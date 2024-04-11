https://1prime.ru/20240411/lavrov-847294516.html

Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ

Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ - 11.04.2024, ПРАЙМ

Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ

США препятствуют реформам Международного валютного фонда и Всемирного банка из страха потерять свою долю, позволяющую блокировать неугодные решения. Об этом... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:22+0300

2024-04-11T12:22+0300

2024-04-11T12:22+0300

экономика

сергей лавров

сша

мвф

всемирный банк

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846543418_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_6dab56087dcf56853c1e1d736822edac.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США препятствуют реформам Международного валютного фонда и Всемирного банка из страха потерять свою долю, позволяющую блокировать неугодные решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомтсва 11 апреля выступил на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов государств БРИКС."Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений", - сказал Лавров.По его словам, такое подход несправедлив, недемократичен и нечестен.Министр добавил, что вопрос о реформировании международной валютно-финансовой системы стал более острым. На этом фоне Россия и другие страны БРИКС намерены работать по этому направлению, заключил он.

https://1prime.ru/20240403/rossiya-847039217.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, сша, мвф, всемирный банк, брикс