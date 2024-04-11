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Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ - 11.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240411/lavrov-847294516.html
Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ
Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ
США препятствуют реформам Международного валютного фонда и Всемирного банка из страха потерять свою долю, позволяющую блокировать неугодные решения. Об этом... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:22+0300
2024-04-11T12:22+0300
экономика
сергей лавров
сша
мвф
всемирный банк
брикс
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США препятствуют реформам Международного валютного фонда и Всемирного банка из страха потерять свою долю, позволяющую блокировать неугодные решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомтсва 11 апреля выступил на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов государств БРИКС."Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений", - сказал Лавров.По его словам, такое подход несправедлив, недемократичен и нечестен.Министр добавил, что вопрос о реформировании международной валютно-финансовой системы стал более острым. На этом фоне Россия и другие страны БРИКС намерены работать по этому направлению, заключил он.
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сергей лавров, сша, мвф, всемирный банк, брикс
Экономика, Сергей Лавров, США, МВФ, Всемирный банк, БРИКС
12:22 11.04.2024
 
Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ

Лавров: США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ, боясь потерять выгодное положение

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США препятствуют реформам Международного валютного фонда и Всемирного банка из страха потерять свою долю, позволяющую блокировать неугодные решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомтсва 11 апреля выступил на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов государств БРИКС.
"Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений", - сказал Лавров.
По его словам, такое подход несправедлив, недемократичен и нечестен.
Министр добавил, что вопрос о реформировании международной валютно-финансовой системы стал более острым. На этом фоне Россия и другие страны БРИКС намерены работать по этому направлению, заключил он.
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ЭкономикаСергей ЛавровСШАМВФВсемирный банкБРИКС
 
 
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