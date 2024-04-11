https://1prime.ru/20240411/markirovka-847315503.html

Венгрия ввела обязательную маркировку товаров с Украины

Венгрия ввела обязательную маркировку товаров с Украины - 11.04.2024, ПРАЙМ

Венгрия ввела обязательную маркировку товаров с Украины

Руководство Евросоюза, продлив беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T20:29+0300

2024-04-11T20:29+0300

2024-04-11T20:29+0300

экономика

венгрия

украина

маркировка

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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Руководство Евросоюза, продлив беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев. "Однозначно видно, что Брюссель и Еврокомиссия предали венгерских фермеров, а вместо них поддерживают украинских олигархов. В этой ситуации нам надо защитить интересы производителей, которые могут рассчитывать только на нас", - сказал Надь на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, Венгрия ввела новые ограничения, связанные с ввозом украинской продукции, наряду с продолжающимся запретом на импорт украинских сельхозпродкутов в Венгрию. "Для создания полной прозрачности рыночных процессов, запрещенные к ввозу в Венгрию с Украины товары должны в полном объеме маркироваться, из какой бы страны они ни происходили", - отметил Надь. Он также добавил, что Венгрия вводит ряд льготных субсидий и грантов для венгерских аграриев и инвестиций в сельское хозяйство страны. Комитет по международной торговле Европейского парламента в марте 2024 года поддержал предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://1prime.ru/20240407/evrosoyuz-847159344.html

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венгрия, украина, маркировка