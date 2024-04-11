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Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков

Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков - 11.04.2024, ПРАЙМ

Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбургской области работает достаточно сил и средств ведомства. Об этом министр доложил президенту Владимиру | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T17:13+0300

2024-04-11T17:13+0300

2024-04-11T17:13+0300

происшествия

мчс россии

оренбургская область

курганская область

паводок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбургской области работает достаточно сил и средств ведомства. Об этом министр доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации последствий паводков."С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, ...все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно", - отметил Куренков.Он добавил, что в пятницу правительственная комиссия осмотрит районы проведения восстановительных работ в Орске, а также проверит, условия жизни пострадавших от паводка.

оренбургская область

курганская область

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мчс россии, оренбургская область, курганская область, паводок