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Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков
Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков - 11.04.2024, ПРАЙМ
Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбургской области работает достаточно сил и средств ведомства. Об этом министр доложил президенту Владимиру | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:13+0300
2024-04-11T17:13+0300
2024-04-11T17:13+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбургской области работает достаточно сил и средств ведомства. Об этом министр доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации последствий паводков."С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, ...все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно", - отметил Куренков.Он добавил, что в пятницу правительственная комиссия осмотрит районы проведения восстановительных работ в Орске, а также проверит, условия жизни пострадавших от паводка.
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мчс россии, оренбургская область, курганская область, паводок
Происшествия, МЧС России, Оренбургская область, Курганская область, паводок
Сил МЧС в Оренбургской области достаточно, заявил Куренков
Куренков заявил, что сил МЧС, работающих в Оренбургской области, достаточно
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Оренбургской области работает достаточно сил и средств ведомства. Об этом министр доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.
"С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, ...все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно", - отметил Куренков.
Он добавил, что в пятницу правительственная комиссия осмотрит районы проведения восстановительных работ в Орске, а также проверит, условия жизни пострадавших от паводка.