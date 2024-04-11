https://1prime.ru/20240411/mid-847286281.html

МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам

МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам - 11.04.2024, ПРАЙМ

МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T07:51+0300

2024-04-11T07:51+0300

2024-04-11T07:54+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем... - заявила представитель ведомства и от лица министерства "настоятельно порекомендовала" россиянам воздержаться на Ближний Восток, "особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости". При этом она отметила, что в Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной". По ее словам, "перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства представляется в настоящее время маловероятным".Также Захарова призвала россиян обращать внимание на сообщения и рекомендации, которые публикует МИД, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".

https://1prime.ru/20240409/china-847209303.html

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россия, мид, рекомендации