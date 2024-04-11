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МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам
МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам - 11.04.2024, ПРАЙМ
МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам
Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T07:51+0300
2024-04-11T07:51+0300
2024-04-11T07:54+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем... - заявила представитель ведомства и от лица министерства "настоятельно порекомендовала" россиянам воздержаться на Ближний Восток, "особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости". При этом она отметила, что в Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной". По ее словам, "перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства представляется в настоящее время маловероятным".Также Захарова призвала россиян обращать внимание на сообщения и рекомендации, которые публикует МИД, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".
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Политика, РОССИЯ, МИД, рекомендации
МИД РФ перечислил страны, в которые не рекомендуется посещать россиянам
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и Палестину
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем... - заявила представитель ведомства и от лица министерства "настоятельно порекомендовала" россиянам воздержаться на Ближний Восток, "особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости".
При этом она отметила, что в Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной". По ее словам, "перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства представляется в настоящее время маловероятным".
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Также Захарова призвала россиян обращать внимание на сообщения и рекомендации, которые публикует МИД, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса - мобильного приложения "Помощник за рубежом".