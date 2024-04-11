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МИД прокомментировал решение США разместить ракеты средней дальности в АТР

МИД прокомментировал решение США разместить ракеты средней дальности в АТР - 11.04.2024, ПРАЙМ

МИД прокомментировал решение США разместить ракеты средней дальности в АТР

Есть опасения, что потенциальное размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе является необратимым, рассказал замминистра иностранных | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:54+0300

2024-04-11T14:54+0300

2024-04-11T15:05+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Есть опасения, что потенциальное размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе является необратимым, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - заявил он журналистам. Как добавил Рябков, в Кремле выразили надежду на то, что дальнейшего наращивания создаваемого Штатами потенциала, которые раньше регулировался договором о запрете ракет средней и меньшей дальности, не случится.Кроме того, Рябков подчеркнул, что в случае размещения Америкой ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия ответит на это "двойным противодействием". По его словам, одним из элементов подобного противостояния может стать пересмотр подхода Москвы к объявленному в 2018 году Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.Замглавы российского МИД рассказал, что в Москве допускают пересмотр объявленного ранее моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за планов США по американским ракетам в АТР. Он напомнил, что еще в 2018 году было заявлено, что "появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны", то есть в данном случае к пересмотру моратория.

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