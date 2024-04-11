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ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины - 11.04.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины - 11.04.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Российские Вооруженные силы ответили на попытки ВСУ нанести ущерб нефтегазовой отрасти страны массированными ударами по украинским энергообъектам. Об этом... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:24+0300
2024-04-11T13:24+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы ответили на попытки ВСУ нанести ущерб нефтегазовой отрасти страны массированными ударами по украинским энергообъектам. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины", - сказано в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ведомстве подчеркнули, что ВС России достигли всех целей, нарушили работу украинского ВПК, сорвали план переброски резервных сил и затруднини снабжение ВСУ топливом.Кроме того, отметили в министерстве, российским войскам удалось уничтожить на территории Украины три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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минобороны рф, вс рф, всу
Энергетика, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ
13:24 11.04.2024
 
ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины в ответ на попытки атак ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы ответили на попытки ВСУ нанести ущерб нефтегазовой отрасти страны массированными ударами по украинским энергообъектам. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины", - сказано в сообщении.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В ведомстве подчеркнули, что ВС России достигли всех целей, нарушили работу украинского ВПК, сорвали план переброски резервных сил и затруднини снабжение ВСУ топливом.
Кроме того, отметили в министерстве, российским войскам удалось уничтожить на территории Украины три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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ЭнергетикаМинобороны РФВС РФВСУ
 
 
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