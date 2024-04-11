https://1prime.ru/20240411/mishustin-847301964.html
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов
Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:37+0300
2024-04-11T14:37+0300
2024-04-11T15:01+0300
михаил мишустин
паводок
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Самое главное - это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. Здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - сказал он на заседании правительства.Ранее по поручению главы государства была сформирована правительственная комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.Премьер также попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах"."Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, паводок
Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов
Мишустин: важно скорее восстановить энергоснабжение, транспортное сообщение после паводков
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Самое главное - это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. Здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - сказал он на заседании правительства.
Ранее по поручению главы государства была сформирована правительственная комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.
Премьер также попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах".
"Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин.
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