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Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов

Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов - 11.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал восстановить энергоснабжение пострадавших районов

Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:37+0300

2024-04-11T14:37+0300

2024-04-11T15:01+0300

михаил мишустин

паводок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и транспортного сообщения в пострадавших от паводков районах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Самое главное - это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. Здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения", - сказал он на заседании правительства.Ранее по поручению главы государства была сформирована правительственная комиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.Премьер также попросил все профильные ведомства "оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах"."Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит определиться оперативно с мерами поддержки предпринимателей и, конечно, - что самое важное - довести необходимые средства в срок до пострадавших людей", - сказал Мишустин.

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михаил мишустин, паводок