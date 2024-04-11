Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240411/mneniya-analitikov-847288657.html
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель - 11.04.2024, ПРАЙМ
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель
Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:48+0300
2024-04-11T09:48+0300
мнения аналитиков
?1712818109
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443 п. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков, и наши оценки необходимости работы на коррекции именно от покупок бумаг по-прежнему актуальны. Несмотря на перегретость рынка, внятной коррекции так и не дали — инвестиционный спрос явно больше спекулятивного предложения. Вверху уже загорелась следующая локальная цель на 3470 п. В рамках 2024 года ориентир индекса еще выше — 3650 п.Сильнее рынка вчера были акции РУСАЛа (+5%) на фоне локального ралли металла алюминия. Видится, что немного переборщили, и вскоре вероятна коррекция технически перекупленных бумаг. Слабее рынка оказались акции Полюса (-1,5%), но после состоявшегося там взлета на волне исторических пиков золота, в этом нет ничего критичного — просто коррекция.Рубль упал на минимумы ноября прошлого года, доллар был выше 93,5, и это верхняя граница полугодового боковика в паре USD/RUB. Но опасаться девальвации не стоит — на страже рубля по-прежнему жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. В самые ближайшие сессии ожидается завершение роста доллара и начало восстановления рубля. Ближайший ориентир по доллару вниз на 92,5.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:48 11.04.2024
 

На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443 п. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков, и наши оценки необходимости работы на коррекции именно от покупок бумаг по-прежнему актуальны. Несмотря на перегретость рынка, внятной коррекции так и не дали — инвестиционный спрос явно больше спекулятивного предложения. Вверху уже загорелась следующая локальная цель на 3470 п. В рамках 2024 года ориентир индекса еще выше — 3650 п.
Сильнее рынка вчера были акции РУСАЛа (+5%) на фоне локального ралли металла алюминия. Видится, что немного переборщили, и вскоре вероятна коррекция технически перекупленных бумаг. Слабее рынка оказались акции Полюса (-1,5%), но после состоявшегося там взлета на волне исторических пиков золота, в этом нет ничего критичного — просто коррекция.
Рубль упал на минимумы ноября прошлого года, доллар был выше 93,5, и это верхняя граница полугодового боковика в паре USD/RUB. Но опасаться девальвации не стоит — на страже рубля по-прежнему жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. В самые ближайшие сессии ожидается завершение роста доллара и начало восстановления рубля. Ближайший ориентир по доллару вниз на 92,5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала