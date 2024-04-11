На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель - 11.04.2024, ПРАЙМ
На российском рынке акций загорелась следующая локальная цель
Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:48+0300
2024-04-11T09:48+0300
2024-04-11T09:48+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443 п. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков, и наши оценки необходимости работы на коррекции именно от покупок бумаг по-прежнему актуальны. Несмотря на перегретость рынка, внятной коррекции так и не дали — инвестиционный спрос явно больше спекулятивного предложения. Вверху уже загорелась следующая локальная цель на 3470 п. В рамках 2024 года ориентир индекса еще выше — 3650 п.Сильнее рынка вчера были акции РУСАЛа (+5%) на фоне локального ралли металла алюминия. Видится, что немного переборщили, и вскоре вероятна коррекция технически перекупленных бумаг. Слабее рынка оказались акции Полюса (-1,5%), но после состоявшегося там взлета на волне исторических пиков золота, в этом нет ничего критичного — просто коррекция.Рубль упал на минимумы ноября прошлого года, доллар был выше 93,5, и это верхняя граница полугодового боковика в паре USD/RUB. Но опасаться девальвации не стоит — на страже рубля по-прежнему жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. В самые ближайшие сессии ожидается завершение роста доллара и начало восстановления рубля. Ближайший ориентир по доллару вниз на 92,5.
МОСКВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник резко падал на процент от двухлетнего максимума, но вчера на вечерке вновь переписаны пики с 21 февраля 2022 года. Новый топ — 3443 п. Выкуп глубокой просадки подтверждает силу фондовых быков, и наши оценки необходимости работы на коррекции именно от покупок бумаг по-прежнему актуальны. Несмотря на перегретость рынка, внятной коррекции так и не дали — инвестиционный спрос явно больше спекулятивного предложения. Вверху уже загорелась следующая локальная цель на 3470 п. В рамках 2024 года ориентир индекса еще выше — 3650 п.
Сильнее рынка вчера были акции РУСАЛа (+5%) на фоне локального ралли металла алюминия. Видится, что немного переборщили, и вскоре вероятна коррекция технически перекупленных бумаг. Слабее рынка оказались акции Полюса (-1,5%), но после состоявшегося там взлета на волне исторических пиков золота, в этом нет ничего критичного — просто коррекция.
Рубль упал на минимумы ноября прошлого года, доллар был выше 93,5, и это верхняя граница полугодового боковика в паре USD/RUB. Но опасаться девальвации не стоит — на страже рубля по-прежнему жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. В самые ближайшие сессии ожидается завершение роста доллара и начало восстановления рубля. Ближайший ориентир по доллару вниз на 92,5.
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