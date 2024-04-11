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Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога - 11.04.2024, ПРАЙМ
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога
Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:19+0300
2024-04-11T16:19+0300
налоги
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы не поддерживаем данное предложение об отказе (от налогообложения по долгосрочным вкладам - ред.), потому что, на наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели", – сказал он в кулуарах VI Съезда Ассоциации банков России. Банк России в свою очередь в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при этом необходимы "встречные усилия", чтобы длинные вклады стали популярными.
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минфин, минфин рф
Налоги, Минфин, Минфин РФ
16:19 11.04.2024
 
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога

Минфин не поддержал предложение об освобождении длинных вкладов от налога

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы не поддерживаем данное предложение об отказе (от налогообложения по долгосрочным вкладам - ред.), потому что, на наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели", – сказал он в кулуарах VI Съезда Ассоциации банков России.
Банк России в свою очередь в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при этом необходимы "встречные усилия", чтобы длинные вклады стали популярными.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
ЦБ поддержал идею освободить от налога доходы по длинным вкладам
13:36
 
НалогиМинфинМинфин РФ
 
 
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