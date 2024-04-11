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Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога - 11.04.2024, ПРАЙМ
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога
Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:19+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы не поддерживаем данное предложение об отказе (от налогообложения по долгосрочным вкладам - ред.), потому что, на наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели", – сказал он в кулуарах VI Съезда Ассоциации банков России. Банк России в свою очередь в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при этом необходимы "встречные усилия", чтобы длинные вклады стали популярными.
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минфин, минфин рф
Налоги, Минфин, Минфин РФ
Минфин выступил против освобождения длинных вкладов от налога
Минфин не поддержал предложение об освобождении длинных вкладов от налога
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает освобождение долгосрочных вкладов от налога на доходы, сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Мы не поддерживаем данное предложение об отказе (от налогообложения по долгосрочным вкладам - ред.), потому что, на наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели", – сказал он в кулуарах VI Съезда Ассоциации банков России.
Банк России в свою очередь в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при этом необходимы "встречные усилия", чтобы длинные вклады стали популярными.
ЦБ поддержал идею освободить от налога доходы по длинным вкладам