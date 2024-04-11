Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240411/nato-847288898.html
"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО
"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО
Российская Федерация не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, но она намерена подорвать структуру альянса и содружество его... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:05+0300
2024-04-11T10:06+0300
политика
франция
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Российская Федерация не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, но она намерена подорвать структуру альянса и содружество его государств-членов. Такое мнение в беседе с французским новостным телеканалом LCI высказал экс-замглавы верховного штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Мишель Яковлефф.Россия намерена подорвать структуру и содружество государств Североатлантического альянса, а не нападать на одну из стран-членов, заявил генерал.Впрочем, Яковлефф не исключил, что, если Украина потерпит поражение, Российская Федерация "может всерьез рассматривать вопрос о нападении через три-четыре года - после восстановления запасов".Но при этом он тут же успокоил журналистов и телеаудиторию, напомнив, что "2014 год пробудил НАТО ото сна", так что в настоящий момент у Североатлантического альянса уже подготовлены политические решения и план действий на случай нападения на одну из стран-членов.В то же время представители государств Балтии на мероприятии, посвященному 20-летию их вступления в НАТО, высказали обеспокоенность, утверждая, что Российская Федерация может напасть на них в течение ближайших трех лет или даже раньше. Готовясь к этому нападению, балтийские страны наращивают военный потенциал, строят бункеры и укрепляют общие оборонительные линии.
https://1prime.ru/20240410/nato-847266051.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, нато, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, РОССИЯ
10:05 11.04.2024 (обновлено: 10:06 11.04.2024)
 
"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО

Генерал Яковлефф: Россия стремится не напасть на НАТО, а разрушить альянс

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Российская Федерация не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, но она намерена подорвать структуру альянса и содружество его государств-членов. Такое мнение в беседе с французским новостным телеканалом LCI высказал экс-замглавы верховного штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Мишель Яковлефф.
Россия намерена подорвать структуру и содружество государств Североатлантического альянса, а не нападать на одну из стран-членов, заявил генерал.
Впрочем, Яковлефф не исключил, что, если Украина потерпит поражение, Российская Федерация "может всерьез рассматривать вопрос о нападении через три-четыре года - после восстановления запасов".
Но при этом он тут же успокоил журналистов и телеаудиторию, напомнив, что "2014 год пробудил НАТО ото сна", так что в настоящий момент у Североатлантического альянса уже подготовлены политические решения и план действий на случай нападения на одну из стран-членов.
#Военные корабли США и Турции в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Русских здесь нет!" Молдавский фермер решился выгнать военных НАТО
Вчера, 13:47
В то же время представители государств Балтии на мероприятии, посвященному 20-летию их вступления в НАТО, высказали обеспокоенность, утверждая, что Российская Федерация может напасть на них в течение ближайших трех лет или даже раньше. Готовясь к этому нападению, балтийские страны наращивают военный потенциал, строят бункеры и укрепляют общие оборонительные линии.
 
ПолитикаФРАНЦИЯНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала