https://1prime.ru/20240411/nato-847288898.html

"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО

"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Не напасть, а разрушить". Французский генерал разъяснил планы РФ по НАТО

Российская Федерация не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, но она намерена подорвать структуру альянса и содружество его... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T10:05+0300

2024-04-11T10:05+0300

2024-04-11T10:06+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Российская Федерация не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, но она намерена подорвать структуру альянса и содружество его государств-членов. Такое мнение в беседе с французским новостным телеканалом LCI высказал экс-замглавы верховного штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Мишель Яковлефф.Россия намерена подорвать структуру и содружество государств Североатлантического альянса, а не нападать на одну из стран-членов, заявил генерал.Впрочем, Яковлефф не исключил, что, если Украина потерпит поражение, Российская Федерация "может всерьез рассматривать вопрос о нападении через три-четыре года - после восстановления запасов".Но при этом он тут же успокоил журналистов и телеаудиторию, напомнив, что "2014 год пробудил НАТО ото сна", так что в настоящий момент у Североатлантического альянса уже подготовлены политические решения и план действий на случай нападения на одну из стран-членов.В то же время представители государств Балтии на мероприятии, посвященному 20-летию их вступления в НАТО, высказали обеспокоенность, утверждая, что Российская Федерация может напасть на них в течение ближайших трех лет или даже раньше. Готовясь к этому нападению, балтийские страны наращивают военный потенциал, строят бункеры и укрепляют общие оборонительные линии.

https://1prime.ru/20240410/nato-847266051.html

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