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НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
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НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится в статье журнала Foreign Policy. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:57+0300
2024-04-11T11:38+0300
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новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится в статье журнала Foreign Policy."НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - сказано в тексте публикации.Даже после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, в альянсе не хватает сильного присутствия на севере, отмечает журнал. Кроме того, численность американских военнослужащих в Европе составляла в 2014 году около 30 тысяч. Пентагон рассматривал варианты содания видимости, что численность контингента в десять раз больше.По словам неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл о своих вооруженных силах, из-за чего они оказались недостаточны для "большого кризиса".В последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь, НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин ранее осудил Запад за создание мнимой "российской угрозы" и отметил, что Москва не намерена атаковать страны альянса
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россия, нато, новости
Политика, РОССИЯ, НАТО, Новости
10:57 11.04.2024 (обновлено: 11:38 11.04.2024)
 
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ

Foreign Policy: НАТО не хватает военных "для защиты от потенциального нападения России"

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится в статье журнала Foreign Policy.
"НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - сказано в тексте публикации.
Даже после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, в альянсе не хватает сильного присутствия на севере, отмечает журнал. Кроме того, численность американских военнослужащих в Европе составляла в 2014 году около 30 тысяч. Пентагон рассматривал варианты содания видимости, что численность контингента в десять раз больше.
По словам неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл о своих вооруженных силах, из-за чего они оказались недостаточны для "большого кризиса".
В последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь, НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент России Владимир Путин ранее осудил Запад за создание мнимой "российской угрозы" и отметил, что Москва не намерена атаковать страны альянса
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