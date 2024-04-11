https://1prime.ru/20240411/nato-847290418.html
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится в статье журнала Foreign Policy. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:57+0300
2024-04-11T10:57+0300
2024-04-11T11:38+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится в статье журнала Foreign Policy."НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - сказано в тексте публикации.Даже после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, в альянсе не хватает сильного присутствия на севере, отмечает журнал. Кроме того, численность американских военнослужащих в Европе составляла в 2014 году около 30 тысяч. Пентагон рассматривал варианты содания видимости, что численность контингента в десять раз больше.По словам неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл о своих вооруженных силах, из-за чего они оказались недостаточны для "большого кризиса".В последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь, НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин ранее осудил Запад за создание мнимой "российской угрозы" и отметил, что Москва не намерена атаковать страны альянса
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Политика, РОССИЯ, НАТО, Новости
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
Foreign Policy: НАТО не хватает военных "для защиты от потенциального нападения России"
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, говорится
в статье журнала Foreign Policy.
"НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - сказано в тексте публикации.
Даже после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, в альянсе не хватает сильного присутствия на севере, отмечает журнал. Кроме того, численность американских военнослужащих в Европе составляла в 2014 году около 30 тысяч. Пентагон рассматривал варианты содания видимости, что численность контингента в десять раз больше.
По словам неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл о своих вооруженных силах, из-за чего они оказались недостаточны для "большого кризиса".
В последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь, НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент России Владимир Путин ранее осудил Запад за создание мнимой "российской угрозы" и отметил, что Москва не намерена атаковать страны альянса
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