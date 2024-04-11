https://1prime.ru/20240411/nato-847297001.html
Расставляют фигуры по местам: НАТО шлет войска для войны с Россией
Расставляют фигуры по местам: НАТО шлет войска для войны с Россией - 11.04.2024, ПРАЙМ
Расставляют фигуры по местам: НАТО шлет войска для войны с Россией
Германия в рамках НАТО начала отправку военных в Литву – как утверждается, ради обеспечения коллективной безопасности. Россия же расценивает это, как подготовку | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:13+0300
2024-04-11T13:13+0300
2024-04-11T13:13+0300
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Германия в рамках НАТО начала отправку военных в Литву – как утверждается, ради обеспечения коллективной безопасности. Россия же расценивает это, как подготовку агрессии против себя. Таким образом, альянс начал расстановку фигур по местам в преддверии грядущего столкновения, пишет хорватская Advance.По плану к концу 2027 года в Литве должны быть размещены пять тысяч немецких солдат. Литовские лидеры уже назвали это "историческим событием", и для этого есть основания. Ведь впервые со времен Второй мировой войны Германия отправляет свои войска за пределы страны для постоянной дислокации. В альянсе объясняют это оборонными нуждами – таким образом будет создана архитектура обороны и сдерживания, чтобы остановить любые поползновения потенциального противника.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Ни один противник с востока и не подумает испытывать пятую статью договора НАТО", — сказал в этой связи немецкий министр обороны Борис Писториус. Согласно этой статье вооруженное нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь альянс и его силы должны быть брошены на защиту.Страны Балтии обеспокоены ситуацией на Украине и полагают, что конфликт может расшириться. Однако у России нет ни сил, ни союзников для атаки на другие сопредельные территории, да и нет таких планов, полагает автор публикации. Однако Москва озабочена концентрацией войск НАТО у своих границ, расценивая это, как подготовку нападения на себя. Еще сильна память о нашествиях Наполеона и Гитлера, и она панически боится повторения подобного. Это стало одной из причин начала украинского конфликта.По сути, речь идет о нагнетании панических настроений с обеих сторон. При этом никто не утверждает, что конфликт может начаться прямо сейчас. Называют более отдаленные даты – 2027 и даже 2030 годы. Это означает, что "фигуры" с той и с другой стороны еще не расставлены. Отправка немецких солдат в Германию – начало этой расстановки перед неким столкновением в текущем десятилетии, заключает автор статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ
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нато, расширение нато, учения нато, украина
Политика, НАТО, расширение НАТО, учения НАТО, УКРАИНА
Расставляют фигуры по местам: НАТО шлет войска для войны с Россией
Advance: отправка немецких солдат в Литву – признак подготовки НАТО к войне с Россией
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ.
Германия в рамках НАТО начала отправку военных в Литву – как утверждается, ради обеспечения коллективной безопасности. Россия же расценивает это, как подготовку агрессии против себя. Таким образом, альянс начал расстановку фигур по местам в преддверии грядущего столкновения, пишет хорватская Advance
.
По плану к концу 2027 года в Литве должны быть размещены пять тысяч немецких солдат. Литовские лидеры уже назвали это "историческим событием", и для этого есть основания. Ведь впервые со времен Второй мировой войны Германия отправляет свои войска за пределы страны для постоянной дислокации. В альянсе объясняют это оборонными нуждами – таким образом будет создана архитектура обороны и сдерживания, чтобы остановить любые поползновения потенциального противника.
"Ни один противник с востока и не подумает испытывать пятую статью договора НАТО", — сказал в этой связи немецкий министр обороны Борис Писториус. Согласно этой статье вооруженное нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь альянс и его силы должны быть брошены на защиту.
Страны Балтии обеспокоены ситуацией на Украине и полагают, что конфликт может расшириться. Однако у России нет ни сил, ни союзников для атаки на другие сопредельные территории, да и нет таких планов, полагает автор публикации. Однако Москва озабочена концентрацией войск НАТО у своих границ, расценивая это, как подготовку нападения на себя. Еще сильна память о нашествиях Наполеона и Гитлера, и она панически боится повторения подобного. Это стало одной из причин начала украинского конфликта.
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
По сути, речь идет о нагнетании панических настроений с обеих сторон. При этом никто не утверждает, что конфликт может начаться прямо сейчас. Называют более отдаленные даты – 2027 и даже 2030 годы. Это означает, что "фигуры" с той и с другой стороны еще не расставлены. Отправка немецких солдат в Германию – начало этой расстановки перед неким столкновением в текущем десятилетии, заключает автор статьи.
Полный текст читайте на ИноСМИ