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Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании - 11.04.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:28+0300
2024-04-11T18:29+0300
политика
мирный саммит
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева."Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — указывает она.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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мирный саммит
Политика, мирный саммит
18:28 11.04.2024 (обновлено: 18:29 11.04.2024)
 
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании

Захарова: Москва не доверяет Швейцарии как площадке по украинскому урегулированию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева.
"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — указывает она.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
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Захарова дала совет тем, кого преследует "тень Наполеона"
Вчера, 12:51
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
 
Политикамирный саммит
 
 
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