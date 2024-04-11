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Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании

Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании - 11.04.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T18:28+0300

2024-04-11T18:28+0300

2024-04-11T18:29+0300

политика

мирный саммит

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева."Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — указывает она.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

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мирный саммит