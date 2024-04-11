https://1prime.ru/20240411/nedoverie-847312459.html
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании - 11.04.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:28+0300
2024-04-11T18:28+0300
2024-04-11T18:29+0300
политика
мирный саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5330cbb5ea467d7acadc035cf031e82.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева."Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — указывает она.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://1prime.ru/20240410/napoleon-847261809.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dfba12253c247452dcf72b8f0f64867f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный саммит
Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании
Захарова: Москва не доверяет Швейцарии как площадке по украинскому урегулированию
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоверии Москвы к Швейцарии в украинском урегулировании, так как Женева на стороне Киева.
"Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению", — указывает она.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Захарова дала совет тем, кого преследует "тень Наполеона"
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.