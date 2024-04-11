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ОПЕК прогнозирует спрос на нефть этим летом и рост мировой экономики

ОПЕК прогнозирует спрос на нефть этим летом и рост мировой экономики - 11.04.2024, ПРАЙМ

ОПЕК прогнозирует спрос на нефть этим летом и рост мировой экономики

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг опубликовала свежие прогнозы, согласно которым потребление топлива в летние месяцы будет стабильным... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:50+0300

2024-04-11T16:50+0300

2024-04-11T16:50+0300

рынки

мировой рынок нефти

опек

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг опубликовала свежие прогнозы, согласно которым потребление топлива в летние месяцы будет стабильным. Кроме того, организация подтвердила прогноз относительно сильного роста глобального спроса на нефть в 2024 году и заявила, что ситуация в мировой экономике в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.В своем ежемесячном обзоре ОПЕК указала, что мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,25 млн баррелей в день, а в 2025 году – на 1,85 млн баррелей в день. Оба прогноза не изменились с марта.Усиление экономического роста может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть, которые в этом году поднялись выше 90 долларов за баррель на фоне ограниченного предложения и военного конфликта на Ближнем Востоке. ОПЕК и ее союзники, которые вместе составляют организацию ОПЕК+, на прошлой неделе договорились сохранить ограничения на добычу до конца июня."Несмотря на некоторые риски, сохранение импульса, отмечаемого в начале этого года, может привести к дополнительному потенциалу роста мировой экономики в 2024 году", – указала ОПЕК в своем обзоре.ОПЕК+ проведет заседание в июне с целью принять решение о продлении или отказе от ограничения добычи."Перспектива стабильного спроса на нефть этим летом оправдывает осторожное наблюдение за рынком на фоне сохраняющейся неопределенности, что позволит обеспечить надежный и устойчивый баланс на рынке", – добавила организация.Кроме того, как указано в обзоре, добычи нефти в ОПЕК в марте выросла на 3000 баррелей до 26,60 млн баррелей в день, несмотря на новый раунд добровольного сокращения добычи со стороны ОПЕК+ с января.

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рынки, мировой рынок нефти, опек