https://1prime.ru/20240411/norvegiya-847289355.html

У города рядом с российской границей появилась необычная просьба

У города рядом с российской границей появилась необычная просьба - 11.04.2024, ПРАЙМ

У города рядом с российской границей появилась необычная просьба

Власти норвежского города Вадсе, который располагается недалеко от границы с Россией, попросили Еврокомиссию одобрить установление в регионе 26-часового дня,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T10:18+0300

2024-04-11T10:18+0300

2024-04-11T10:21+0300

норвегия

европа

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Власти норвежского города Вадсе, который располагается недалеко от границы с Россией, попросили Еврокомиссию одобрить установление в регионе 26-часового дня, сообщает издание Politico.В материале газеты отмечается, что продвигаемая мэром города Венче Педерсен "чудная" идея направлена на укрепление местных ценностей, увеличение количества семейного времени и привлечение новых жителей. По его словам, регион изо всех сил старается привлечь людей, а демонстрация уникальных ценностей и 26-часовой день изменит ситуацию в лучшую сторону."Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими", — заявила мэр в письме, направленном в Еврокомиссию.Более того, она указала, что граждане региона не бегают за автобусами и поездами, им не приходится долго добираться на работу. По ее словам, живущие там люди довольны тем, что у них есть больше времени на общение с друзьями и семьей. Как резюмировала Педерсен, увеличение суток вдохновит норвежцев из других регионов на переезд в Вадсе.

https://1prime.ru/20240320/norway-846521933.html

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норвегия, европа, еврокомиссия