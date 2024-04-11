https://1prime.ru/20240411/obse-847311577.html

Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов

Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов - 11.04.2024, ПРАЙМ

Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов

Россия признательна членам ОБСЕ, которые разделяют ее боль от терактов, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T17:37+0300

2024-04-11T17:37+0300

2024-04-11T17:52+0300

крокус сити холл

терроризм

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ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия признательна членам ОБСЕ, которые разделяют ее боль от терактов, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.Постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" организовали по инициативе России. На заседании Лукашевич представил данные о террористическом акте. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек."Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на все, что связано с очевидными проявлениями терроризма", — указал Лукашевич. Дипломат добавил, что терроризм не должен использоваться для сведения политических счетов, а бороться с ним нужно сообща.Лукашевич раскритиковал реакцию украинской стороны, которая обвиняла российские власти в теракте, заявляла о своей непричастности, несмотря на видимые доказательства, развернула "агрессивную пропагандистскую вербовочную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий", чтобы посеять панику и хаос среди россиян.По словам поспреда России, заявления Вашингтона и Лондона о безучастии Киева появились практически мгновенно и "без опоры на детали официального следствия".

https://1prime.ru/20240410/krokus-847279626.html

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крокус сити холл, терроризм