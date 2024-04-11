https://1prime.ru/20240411/obse-847311577.html
Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов
Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов
Россия признательна членам ОБСЕ, которые разделяют ее боль от терактов, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич,... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:37+0300
2024-04-11T17:37+0300
2024-04-11T17:52+0300
крокус сити холл
терроризм
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ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия признательна членам ОБСЕ, которые разделяют ее боль от терактов, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.Постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" организовали по инициативе России. На заседании Лукашевич представил данные о террористическом акте. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек."Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на все, что связано с очевидными проявлениями терроризма", — указал Лукашевич. Дипломат добавил, что терроризм не должен использоваться для сведения политических счетов, а бороться с ним нужно сообща.Лукашевич раскритиковал реакцию украинской стороны, которая обвиняла российские власти в теракте, заявляла о своей непричастности, несмотря на видимые доказательства, развернула "агрессивную пропагандистскую вербовочную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий", чтобы посеять панику и хаос среди россиян.По словам поспреда России, заявления Вашингтона и Лондона о безучастии Киева появились практически мгновенно и "без опоры на детали официального следствия".
https://1prime.ru/20240410/krokus-847279626.html
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крокус сити холл, терроризм
Крокус сити холл, терроризм
Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль от терактов
Лукашевич: Россия признательна участникам ОБСЕ, разделяющим боль России от терактов
ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия признательна членам ОБСЕ, которые разделяют ее боль от терактов, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" организовали по инициативе России. На заседании Лукашевич представил данные о террористическом акте.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
"Признательны всем тем представителям государств-участников ОБСЕ, кто не просто разделяют боль российского народа от совершенных террористами бесчеловечных вылазок в Подмосковье и других регионах России, но и не стремятся накладывать какие-либо "политические фильтры" на все, что связано с очевидными проявлениями терроризма", — указал Лукашевич.
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Дипломат добавил, что терроризм не должен использоваться для сведения политических счетов, а бороться с ним нужно сообща.
Лукашевич раскритиковал реакцию украинской стороны, которая обвиняла российские власти в теракте, заявляла о своей непричастности, несмотря на видимые доказательства, развернула "агрессивную пропагандистскую вербовочную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий", чтобы посеять панику и хаос среди россиян.
По словам поспреда России, заявления Вашингтона и Лондона о безучастии Киева появились практически мгновенно и "без опоры на детали официального следствия".