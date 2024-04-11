https://1prime.ru/20240411/ogranicheniya-847307580.html
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции - 11.04.2024, ПРАЙМ
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:20+0300
2024-04-11T16:20+0300
2024-04-11T16:20+0300
словакия
украина
агропродукция
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9464b77e25bdbbe29a3f85de88ab644.jpg
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно быстрее принять решение по отмене ограничений на украинскую агропродукцию. "Договорились со словацкой стороной, как можно быстрее наработать и отменить односторонние ограничения на украинскую агропродукцию, работа идет интенсивная, надеюсь на быстрые результаты", - сказал Шмыгаль на видео, которое транслировалось в YouTube-канале. Девятого февраля в Польше начался протест фермеров, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://1prime.ru/20240411/slovakiya-847305787.html
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_24aa581a8fc7d5682e89f71525fc4a16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, агропродукция
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, агропродукция
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции
Украина и Словакия договорились о скорейшей отмене ограничений по агропродукции
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно быстрее принять решение по отмене ограничений на украинскую агропродукцию.
"Договорились со словацкой стороной, как можно быстрее наработать и отменить односторонние ограничения на украинскую агропродукцию, работа идет интенсивная, надеюсь на быстрые результаты", - сказал Шмыгаль на видео, которое транслировалось в YouTube-канале.
Девятого февраля в Польше начался протест фермеров, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.