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Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции - 11.04.2024, ПРАЙМ
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:20+0300
2024-04-11T16:20+0300
словакия
украина
агропродукция
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно быстрее принять решение по отмене ограничений на украинскую агропродукцию. "Договорились со словацкой стороной, как можно быстрее наработать и отменить односторонние ограничения на украинскую агропродукцию, работа идет интенсивная, надеюсь на быстрые результаты", - сказал Шмыгаль на видео, которое транслировалось в YouTube-канале. Девятого февраля в Польше начался протест фермеров, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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словакия, украина, агропродукция
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, агропродукция
16:20 11.04.2024
 
Украина и Словакия договорились скоро отменить ограничения по агропродукции

Украина и Словакия договорились о скорейшей отмене ограничений по агропродукции

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что стороны договорились как можно быстрее принять решение по отмене ограничений на украинскую агропродукцию.
"Договорились со словацкой стороной, как можно быстрее наработать и отменить односторонние ограничения на украинскую агропродукцию, работа идет интенсивная, надеюсь на быстрые результаты", - сказал Шмыгаль на видео, которое транслировалось в YouTube-канале.
Девятого февраля в Польше начался протест фермеров, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо
15:42
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
СЛОВАКИЯУКРАИНАагропродукция
 
 
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