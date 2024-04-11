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Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге - 11.04.2024, ПРАЙМ
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Несмотря на паводки, системы энергоснабжения, горячей воды и отопления штатно работают в Оренбурге, темпы освобождения территории от воды будут максимально... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:20+0300
2024-04-11T08:20+0300
2024-04-11T08:22+0300
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Несмотря на паводки, системы энергоснабжения, горячей воды и отопления штатно работают в Оренбурге, темпы освобождения территории от воды будут максимально быстрыми, рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Ситуация (с поднятием уровня воды в реке Урал в Оренбурге - ред.) на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз. Я думаю, что вряд ли я ошибаюсь... Вся система работает…", - отметил он. Губернатор также отметил, что некоторые места, находящиеся в зоне риска затопления, на данный момент активно проверяются. Кроме того, по его словам, в регионе продолжается работа по строительству заливных и насыпных дамб.Как добавил Паслер, объем сброса воды с дамбы, частично разрушенной в районе Орска, был настолько большой, что за сутки он вырос в десятки раз. На данный момент, отметил Паслер, ситуация с паводком полностью стабилизировалась только на западе региона.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Паслер рассказал о работе коммунального хозяйства в Оренбурге
Паслер: в Оренбурге работают системы энергоснабжения, горячей воды и отопления
ОРЕНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Несмотря на паводки, системы энергоснабжения, горячей воды и отопления штатно работают в Оренбурге, темпы освобождения территории от воды будут максимально быстрыми, рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Ситуация (с поднятием уровня воды в реке Урал в Оренбурге - ред.) на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз. Я думаю, что вряд ли я ошибаюсь... Вся система работает…", - отметил он.
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Губернатор также отметил, что некоторые места, находящиеся в зоне риска затопления, на данный момент активно проверяются. Кроме того, по его словам, в регионе продолжается работа по строительству заливных и насыпных дамб.
Как добавил Паслер, объем сброса воды с дамбы, частично разрушенной в районе Орска, был настолько большой, что за сутки он вырос в десятки раз. На данный момент, отметил Паслер, ситуация с паводком полностью стабилизировалась только на западе региона.