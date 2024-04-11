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Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек - 11.04.2024, ПРАЙМ

Из затопленных территорий в Оренбуржье эвакуировали 7800 человек

7800 человек, в том числе 2117 детей были эвакуированы из подтопленных территорий Оренбургской области, сообщает правителсьтво региона в своем Telegram-канале. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:15+0300

2024-04-11T09:15+0300

2024-04-11T09:15+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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УФА, 11 апр – ПРАЙМ. 7800 человек, в том числе 2117 детей были эвакуированы из подтопленных территорий Оренбургской области, сообщает правителсьтво региона в своем Telegram-канале.В сообщении властей отмечается, что 1415 человек, в том числе 256 детей, размещены в 40 ПВР. Для них организовано трехразовое питание и созданы необходимые бытовые условия. Власти уточнили, что уже более 38 тысяч жителей подтопленных территорий подали заявления на выплаты, а1708 пострадавших от паводка получили выплаты.Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков освободились от воды. В свою очередь, глава Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что на текущий момент жертв паводка нет.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок