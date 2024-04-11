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"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске
"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске
Дамба в Орске представляла собой земляной вал, она не могла стоить миллиард рублей, рассказал журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:30+0300
2024-04-11T10:58+0300
происшествия
россия
оренбургская область
прорыв
минстрой рф
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Дамба в Орске представляла собой земляной вал, она не могла стоить миллиард рублей, рассказал журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин.Ранее, 5 апреля, в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления."Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал", - сообщил министр.Ранее сообщалось, что строительство дамбы в Орске, по разным оценкам, обошлось бюджету в 910-930 миллионов рублей. Она была введена в эксплутацию в 2014 году.
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россия, оренбургская область, прорыв, минстрой рф
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, прорыв, Минстрой РФ
10:30 11.04.2024 (обновлено: 10:58 11.04.2024)
 
"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске

Файзуллин: дамба в Орске - это земляной вал, она не стоит 1 миллиард рублей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Дамба в Орске представляла собой земляной вал, она не могла стоить миллиард рублей, рассказал журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Ранее, 5 апреля, в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
"Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что строительство дамбы в Орске, по разным оценкам, обошлось бюджету в 910-930 миллионов рублей. Она была введена в эксплутацию в 2014 году.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская областьпрорывМинстрой РФ
 
 
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