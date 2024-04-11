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"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске

"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Не могла стоить миллиард". Глава Минстроя раскритиковал дамбу в Орске

Дамба в Орске представляла собой земляной вал, она не могла стоить миллиард рублей, рассказал журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T10:30+0300

2024-04-11T10:30+0300

2024-04-11T10:58+0300

происшествия

россия

оренбургская область

прорыв

минстрой рф

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. Дамба в Орске представляла собой земляной вал, она не могла стоить миллиард рублей, рассказал журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин.Ранее, 5 апреля, в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления."Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал", - сообщил министр.Ранее сообщалось, что строительство дамбы в Орске, по разным оценкам, обошлось бюджету в 910-930 миллионов рублей. Она была введена в эксплутацию в 2014 году.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, прорыв, минстрой рф