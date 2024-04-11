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СМИ: нацбанк Украины запросил отчет по подозрительным переводам сограждан

СМИ: нацбанк Украины запросил отчет по подозрительным переводам сограждан - 11.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: нацбанк Украины запросил отчет по подозрительным переводам сограждан

Национальный банк Украины (НБУ) запросил у банков отчет по карточным переводам граждан страны, речь идет о подозрительных платежах, сообщает издание "Страна". | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T19:34+0300

2024-04-11T19:34+0300

2024-04-11T19:34+0300

экономика

нбу

отчет

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) запросил у банков отчет по карточным переводам граждан страны, речь идет о подозрительных платежах, сообщает издание "Страна". "НБУ запросил у банков отчет по карточным переводам украинцев. За кем будут следить? Национальный банк 11 апреля затребовал у украинских банков информацию по аномальным платежам, в том числе и физлиц. В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными. Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт. И когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Проверять, как уточняет издание, будут как платежи с карт одного банка, так и с разных. Также регулятор запросил у банков информацию по количеству и суммам переводов по другим видам операций, которые они считают аномальными, при этом не поясняя, в чем заключаются эти признаки аномальности. Как отмечает издание, при выявлении всего подозрительного банки обязаны останавливать платежи, а если клиент не даст адекватного объяснения впоследствии, то даже блокировать счет и закрывать его в принудительном порядке. В феврале Нацбанк Украины предложил изменить правила банковской тайны и раскрыть украинским госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов.

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нбу, отчет