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"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией
Американские власти допустили серьезную ошибку, неверно оценив военный потенциал России. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-советник главы Пентагона... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:42+0300
2024-04-11T09:42+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Американские власти допустили серьезную ошибку, неверно оценив военный потенциал России. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — написал Макгрегор.По его мнению, ошибка правительства Соединенных Штатов привела к серьезным последствиям для Европы, так как баланс сил сместился в пользу Москвы.Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что возможности российского военно-промышленного комплекса достигли высокого уровня, какого не было со времен Великой Отечественной войны.
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россия, сша, новости
Политика, РОССИЯ, США, Новости
09:42 11.04.2024
 
"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

Полковник Макгрегор: США совершили роковую ошибку, недооценив военные мощности России

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Американские власти допустили серьезную ошибку, неверно оценив военный потенциал России. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — написал Макгрегор.
По его мнению, ошибка правительства Соединенных Штатов привела к серьезным последствиям для Европы, так как баланс сил сместился в пользу Москвы.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что возможности российского военно-промышленного комплекса достигли высокого уровня, какого не было со времен Великой Отечественной войны.
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