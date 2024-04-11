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"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Недооценили": в США резко высказались о конфликте с Россией

Американские власти допустили серьезную ошибку, неверно оценив военный потенциал России. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-советник главы Пентагона... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:42+0300

2024-04-11T09:42+0300

2024-04-11T09:42+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Американские власти допустили серьезную ошибку, неверно оценив военный потенциал России. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Стойкая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и проведение военных операций была фатальной ошибкой", — написал Макгрегор.По его мнению, ошибка правительства Соединенных Штатов привела к серьезным последствиям для Европы, так как баланс сил сместился в пользу Москвы.Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что возможности российского военно-промышленного комплекса достигли высокого уровня, какого не было со времен Великой Отечественной войны.

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