https://1prime.ru/20240411/patriot-847301507.html

"Вежливость" не сработала. Украина будет требовать Patriot в жесткой форме

"Вежливость" не сработала. Украина будет требовать Patriot в жесткой форме - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Вежливость" не сработала. Украина будет требовать Patriot в жесткой форме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на непредоставление Западом необходимой ВСУ помощи и подчеркнул, что в этих условиях Киев перейдет к... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:31+0300

2024-04-11T14:31+0300

2024-04-11T14:31+0300

вооружения

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на непредоставление Западом необходимой ВСУ помощи и подчеркнул, что в этих условиях Киев перейдет к жесткой дипломатии. Об этом он заявил в интервью американскому изданию The Washington Post."Вежливая и спокойная дипломатия не сработала", - сказал Кулеба, подчеркнув, что он устал вежливо просить батареи ПВО Patriot.По данным WP, перед главой украинского МИД стоит задача убедить западные страны передать Киеву эти системы. Однако, как подчеркнул министр, выполнить цель становится сложнее на фоне сокращения поддержки ВСУ, поэтому ему необходимо изменить подход."Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу разрушить отношения [с другими странами] <…> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться, и говорить начала та часть меня, которая хотела высказаться. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не работает", - подчеркивает он.Кулеба отметил, что обнаружил у западных государств более 100 доступных систем и выразил непонимание, почему им сложно отдать часть Украине. Министр заключил, что люди забыли, что для обеспечения победы ВСУ нужны неординарные решения.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, дмитрий кулеба, запад, patriot