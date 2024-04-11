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В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек
В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек
В Курганской области из-за паводка более шести тысяч человек были эвакуированы и отправлены в 17 пунктов временного размещения, заявили в пресс-службе... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:10+0300
2024-04-11T13:10+0300
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. В Курганской области из-за паводка более шести тысяч человек были эвакуированы и отправлены в 17 пунктов временного размещения, заявили в пресс-службе правительства региона."По данным на 8.00 мск на 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находится 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуировано 6267 человек. Это число растет", – сказано в заявлении пресс-службы.Ранее сообщалось, что на территории Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.По прогнозам МЧС, в результате наводнения подтоплены могут быть 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В общей сложности, до 18 718 человек могут оказаться в опасной зоне.Глава региона отметил, что большие объемы воды ожидаются в Кургане с 11 по 14 апреля.
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курганская область, паводок, новости
Происшествия, Курганская область, паводок, Новости
13:10 11.04.2024
 
В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек

Более шести тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. В Курганской области из-за паводка более шести тысяч человек были эвакуированы и отправлены в 17 пунктов временного размещения, заявили в пресс-службе правительства региона.
"По данным на 8.00 мск на 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находится 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуировано 6267 человек. Это число растет", – сказано в заявлении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на территории Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.По прогнозам МЧС, в результате наводнения подтоплены могут быть 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В общей сложности, до 18 718 человек могут оказаться в опасной зоне.
Глава региона отметил, что большие объемы воды ожидаются в Кургане с 11 по 14 апреля.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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ПроисшествияКурганская областьпаводокНовости
 
 
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