https://1prime.ru/20240411/pavodki-847296837.html

В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек

В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек

В Курганской области из-за паводка более шести тысяч человек были эвакуированы и отправлены в 17 пунктов временного размещения, заявили в пресс-службе... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:10+0300

2024-04-11T13:10+0300

2024-04-11T13:10+0300

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - ПРАЙМ. В Курганской области из-за паводка более шести тысяч человек были эвакуированы и отправлены в 17 пунктов временного размещения, заявили в пресс-службе правительства региона."По данным на 8.00 мск на 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находится 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуировано 6267 человек. Это число растет", – сказано в заявлении пресс-службы.Ранее сообщалось, что на территории Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.По прогнозам МЧС, в результате наводнения подтоплены могут быть 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В общей сложности, до 18 718 человек могут оказаться в опасной зоне.Глава региона отметил, что большие объемы воды ожидаются в Кургане с 11 по 14 апреля.

https://1prime.ru/20240409/strakhovka-847239793.html

курганская область

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курганская область, паводок, новости