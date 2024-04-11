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Река Урал в Оренбургском районе к утру поднялась еще на 32 см

Река Урал в Оренбургском районе к утру поднялась еще на 32 см - 11.04.2024, ПРАЙМ

Река Урал в Оренбургском районе к утру поднялась еще на 32 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к 4.00 мск повысился на 32 сантиметра и достиг отметки в 1054 сантиметра. Как сообщает... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T05:59+0300

2024-04-11T05:59+0300

2024-04-11T06:02+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к 4.00 мск повысился на 32 сантиметра и достиг отметки в 1054 сантиметра. Как сообщает Telegram-канале Оренбургского района, опасный показатель превышен на 124 сантиметра. Вчера областной Telegram-канал сообщал, что уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. По заявлению сотрудников областного гидрометцентра, в среду к 18.00 мск уровень Урала составил 1022 сантиметров. В сообщении указывается: "На 6.00 (4.00 мск) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 сантиметра (плюс 32 сантиметра с 20.00; опасный показатель превышен на 124 сантиметра)".

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оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок