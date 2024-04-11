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Уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 м
Уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 м - 11.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 м
Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском Курганской области достиг 10 метров. Как заявил глава области Вадим Шумков, это на 1,1 метра превышает опасный | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T07:03+0300
2024-04-11T07:03+0300
2024-04-11T07:04+0300
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском Курганской области достиг 10 метров. Как заявил глава области Вадим Шумков, это на 1,1 метра превышает опасный уровень . В своем Telegram-канале губернатор Шумков написал: "Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2.00 (0.00 мск) 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 сантиметров выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган".Как ранее сообщал глава области, в среду Тобол в Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров, уровень воды в реке повысился на 15 сантиметров в течение четырех часов. Губернатор Шумков ввел режим ЧС в масштабе области. ГУМЧС России прогнозировал, что в паводкоопасный период в Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков. При этом в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Приход большой воды в Курган, по заявлению губернатора, прогнозируется на 11-14 апреля.
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россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
Уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 м
Губернатор: уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся до 10 м
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском Курганской области достиг 10 метров. Как заявил глава области Вадим Шумков, это на 1,1 метра превышает опасный уровень .
В своем Telegram-канале губернатор Шумков написал: "Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2.00 (0.00 мск) 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 сантиметров выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган".
Как ранее сообщал глава области, в среду Тобол в Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров, уровень воды в реке повысился на 15 сантиметров в течение четырех часов.
Губернатор Шумков ввел режим ЧС в масштабе области. ГУМЧС России прогнозировал, что в паводкоопасный период в Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
В Курганской области объявлена принудительная эвакуация
При этом в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Приход большой воды в Курган, по заявлению губернатора, прогнозируется на 11-14 апреля.