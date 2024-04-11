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Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома

Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома - 11.04.2024, ПРАЙМ

Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома

В связи с повышением уровня воду в реке Томь в селе Вершинино Томской области затопило 22 жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщила оперативная группа... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T07:14+0300

2024-04-11T07:14+0300

2024-04-11T07:14+0300

происшествия

россия

паводок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В связи с повышением уровня воду в реке Томь в селе Вершинино Томской области затопило 22 жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщила оперативная группа регионального главка МЧС .В частности, в сообщении МЧС указывается: "В 4.30 (0.30 мск) в населенном пункте Вершинино муниципального образования "Томский район" в результате образовавшегося затора на реке Томь, произошел подъем воды. В зоне затопления оказались 22 частных жилых дома, в которых проживает 29 человек (все взрослые) и 40 приусадебных участков". По данным МЧС, произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр. В связи с этим проехать по этому пути стало возможно только на автомобилях повышенной проходимости. Вместе с тем подчеркивается, что жизнеобеспечение населения в области не нарушено. Как отмечается, на месте работают опергруппа областного главка МЧС РФ и подразделения территориальной подсистемы РСЧС Томской области.

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россия, паводок