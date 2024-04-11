https://1prime.ru/20240411/pavodok-847285872.html
Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома
Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома - 11.04.2024, ПРАЙМ
Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома
В связи с повышением уровня воду в реке Томь в селе Вершинино Томской области затопило 22 жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщила оперативная группа... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T07:14+0300
2024-04-11T07:14+0300
2024-04-11T07:14+0300
происшествия
россия
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В связи с повышением уровня воду в реке Томь в селе Вершинино Томской области затопило 22 жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщила оперативная группа регионального главка МЧС .В частности, в сообщении МЧС указывается: "В 4.30 (0.30 мск) в населенном пункте Вершинино муниципального образования "Томский район" в результате образовавшегося затора на реке Томь, произошел подъем воды. В зоне затопления оказались 22 частных жилых дома, в которых проживает 29 человек (все взрослые) и 40 приусадебных участков". По данным МЧС, произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр. В связи с этим проехать по этому пути стало возможно только на автомобилях повышенной проходимости. Вместе с тем подчеркивается, что жизнеобеспечение населения в области не нарушено. Как отмечается, на месте работают опергруппа областного главка МЧС РФ и подразделения территориальной подсистемы РСЧС Томской области.
https://1prime.ru/20240407/orenburg-847161809.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_375deaad51d94474bd23ec632490da31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, паводок
Происшествия, РОССИЯ, паводок
Из-за подъема реки Томь в Томской области начало затапливать жилые дома
МЧС: из-за подъема воды на реке Томь в Томской области затопило 22 жилых дома
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В связи с повышением уровня воду в реке Томь в селе Вершинино Томской области затопило 22 жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщила оперативная группа регионального главка МЧС .
В частности, в сообщении МЧС указывается: "В 4.30 (0.30 мск) в населенном пункте Вершинино муниципального образования "Томский район" в результате образовавшегося затора на реке Томь, произошел подъем воды. В зоне затопления оказались 22 частных жилых дома, в которых проживает 29 человек (все взрослые) и 40 приусадебных участков".
По данным МЧС, произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр. В связи с этим проехать по этому пути стало возможно только на автомобилях повышенной проходимости. Вместе с тем подчеркивается, что жизнеобеспечение населения в области не нарушено.
В Оренбургской области затопило свыше десяти тысяч домов
Как отмечается, на месте работают опергруппа областного главка МЧС РФ и подразделения территориальной подсистемы РСЧС Томской области.