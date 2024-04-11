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ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений

ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений - 11.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений

Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений, но формат работы требует обсуждения, заявила глава регулятора Эльвира... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:47+0300

2024-04-11T14:47+0300

2024-04-11T15:03+0300

банк россии

программа долгосрочных сбережений

страховые компании

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений, но формат работы требует обсуждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Николай Андреевич (Журавлев, зампредседателя Совета Федерации - ред.) сказал о возможности подключения к программе долгосрочных сбережений страховых компаний. Мы, в принципе, поддерживаем, чтобы страховые компании в этом участвовали, но мы не очень поддерживаем совмещение лицензий, поддерживаем скорее через требования к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений. Можем это обсудить", - сказала Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

программа долгосрочных сбережений, страховые компании, эльвира набиуллина