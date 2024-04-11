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ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений - 11.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений
ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений
Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений, но формат работы требует обсуждения, заявила глава регулятора Эльвира... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:47+0300
2024-04-11T15:03+0300
банк россии
программа долгосрочных сбережений
страховые компании
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений, но формат работы требует обсуждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Николай Андреевич (Журавлев, зампредседателя Совета Федерации - ред.) сказал о возможности подключения к программе долгосрочных сбережений страховых компаний. Мы, в принципе, поддерживаем, чтобы страховые компании в этом участвовали, но мы не очень поддерживаем совмещение лицензий, поддерживаем скорее через требования к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений. Можем это обсудить", - сказала Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.
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программа долгосрочных сбережений, страховые компании, эльвира набиуллина
Банк России, программа долгосрочных сбережений, страховые компании, Эльвира Набиуллина
14:47 11.04.2024 (обновлено: 15:03 11.04.2024)
 
ЦБ поддержал участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений

Набиуллина: ЦБ поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России поддерживает участие страховых компаний в программе долгосрочных сбережений, но формат работы требует обсуждения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Николай Андреевич (Журавлев, зампредседателя Совета Федерации - ред.) сказал о возможности подключения к программе долгосрочных сбережений страховых компаний. Мы, в принципе, поддерживаем, чтобы страховые компании в этом участвовали, но мы не очень поддерживаем совмещение лицензий, поддерживаем скорее через требования к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений. Можем это обсудить", - сказала Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.
 
Банк Россиипрограмма долгосрочных сбереженийстраховые компанииЭльвира Набиуллина
 
 
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