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"Коренной перелом". Небензя высказался о ходе конфликта на Украине

"Коренной перелом". Небензя высказался о ходе конфликта на Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Коренной перелом". Небензя высказался о ходе конфликта на Украине

Западная помощь не сможет изменить ситуацию на Украине, сообщил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T20:20+0300

2024-04-11T20:20+0300

2024-04-11T20:22+0300

политика

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ООН, 11 апр — ПРАЙМ. Западная помощь не сможет изменить ситуацию на Украине, сообщил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.Он подчеркнул, что российские военные уверенно держат позиции по всем направлениям."В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима", — отметил Небензя.В последнее время российская армия успешно продвинулась на Донецком направлении. 23 марта взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру. 5 апреля российские военные вошли в пригород Часова Яра.

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