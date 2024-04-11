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Путину доложили о пике паводковой ситуации в Оренбурге
Путину доложили о пике паводковой ситуации в Оренбурге - 11.04.2024, ПРАЙМ
Путину доложили о пике паводковой ситуации в Оренбурге
Ситуация с паводком в Оренбурге достигла своего пика, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:47+0300
2024-04-11T16:47+0300
2024-04-11T16:56+0300
происшествия
паводок
оренбургская область
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ситуация с паводком в Оренбурге достигла своего пика, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня."В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге", — заявил губернатор.Паслер отметил стабилизацию обстановки в Орске: за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.Также он сообщил о работоспособности всех систем жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение в Оренбурге и Орске.Паслер предположил, что еще 3,5 тысячи домов могут быть затоплены в предстоящие сутки из-за превышения уровня воды.Путин заверил, что Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших. Однако ситуация с паводками меняется ежечасно, добавил глава государства. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что на данный момент укрепляют региональную дамбу, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках.Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале 10 апреля сообщало, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, гидрометцентр области при этом отмечал, что к 18.00 мск этот уровень достиг 1022 сантиметров.
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LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
2024-04-11T16:47+0300
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паводок, оренбургская область, видео
Происшествия, паводок, Оренбургская область
Путину доложили о пике паводковой ситуации в Оренбурге
Паслер доложил Путину, что паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ситуация с паводком в Оренбурге достигла своего пика, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
"В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге", — заявил губернатор.
Паслер отметил стабилизацию обстановки в Орске: за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.
Также он сообщил о работоспособности всех систем жизнеобеспечения, включая энерго- и теплоснабжение в Оренбурге и Орске.
Паслер предположил, что еще 3,5 тысячи домов могут быть затоплены в предстоящие сутки из-за превышения уровня воды.
Путин заверил, что Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших. Однако ситуация с паводками меняется ежечасно, добавил глава государства.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что на данный момент укрепляют региональную дамбу, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках.
Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале 10 апреля сообщало, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, гидрометцентр области при этом отмечал, что к 18.00 мск этот уровень достиг 1022 сантиметров.