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Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля - 11.04.2024, ПРАЙМ
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля
Пик паводка возможно наступит в Курганской области 14-15 апреля, указывает региональный главк МЧС. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T21:18+0300
2024-04-11T21:18+0300
2024-04-11T21:24+0300
происшествия
паводок
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – ПРАЙМ. Пик паводка возможно наступит в Курганской области 14-15 апреля, указывает региональный главк МЧС. "В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля", — указывается в публикации.На данный момент в области, уточнили в МЧС, подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В области введен режим ЧС областного масштаба. Подтопление угрожает шестидесяти населенным пунктам, четырем тысячам домов, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть восемнадцать тысяч человек.
https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html
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паводок, курганская область
Происшествия, паводок, Курганская область
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля
МЧС региона сообщает, что пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – ПРАЙМ. Пик паводка возможно наступит в Курганской области 14-15 апреля, указывает региональный главк МЧС.
"В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля", — указывается в публикации.
На данный момент в области, уточнили в МЧС, подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.
В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений
В области введен режим ЧС областного масштаба. Подтопление угрожает шестидесяти населенным пунктам, четырем тысячам домов, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть восемнадцать тысяч человек.