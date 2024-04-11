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Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля

Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля - 11.04.2024, ПРАЙМ

Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля

Пик паводка возможно наступит в Курганской области 14-15 апреля, указывает региональный главк МЧС. | 11.04.2024, ПРАЙМ

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происшествия

паводок

курганская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – ПРАЙМ. Пик паводка возможно наступит в Курганской области 14-15 апреля, указывает региональный главк МЧС. "В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля", — указывается в публикации.На данный момент в области, уточнили в МЧС, подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В области введен режим ЧС областного масштаба. Подтопление угрожает шестидесяти населенным пунктам, четырем тысячам домов, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть восемнадцать тысяч человек.

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курганская область

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паводок, курганская область