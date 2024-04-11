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Мали примет участие в ПМЭФ на уровне министров
Мали примет участие в ПМЭФ на уровне министров - 11.04.2024, ПРАЙМ
Мали примет участие в ПМЭФ на уровне министров
Мали планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне, включая МИД, не исключается приезд президента... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:08+0300
2024-04-11T15:08+0300
2024-04-11T15:10+0300
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мали планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне, включая МИД, не исключается приезд президента республики Ассими Гойта, заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг Мали Бадра Алу Кулибали. "Да. В прошлом году мы были… (Делегация - ред.) будет на высоком уровне по многим направлениям: внешнеполитическим делам, международному сотрудничеству. На министерском уровне. Много министров было там в прошлый раз и еще будут. Может быть, и президент", - рассказал Кулибали, отвечая на соответствующий вопрос. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
https://1prime.ru/20240407/pmef-847150571.html
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пмэф, мали
Мали примет участие в ПМЭФ на уровне министров
Мали планирует участие в ПМЭФ на уровне министров, возможен приезд президента
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мали планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне, включая МИД, не исключается приезд президента республики Ассими Гойта, заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг Мали Бадра Алу Кулибали.
"Да. В прошлом году мы были… (Делегация - ред.) будет на высоком уровне по многим направлениям: внешнеполитическим делам, международному сотрудничеству. На министерском уровне. Много министров было там в прошлый раз и еще будут. Может быть, и президент", - рассказал Кулибали, отвечая на соответствующий вопрос.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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