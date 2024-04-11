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Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов
Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов
Дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбургской области может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:26+0300
2024-04-11T09:27+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 11 апр – ПРАЙМ. Дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбургской области может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, рассказали власти региона в своем Telegram-канале."В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.Правительство также отмтеило, что новые подтопления могут произойти в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандык. Кроме того, очередные паводки ожидаются в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.Тем не менее, в ведомстве рассказали, что на данный момент зафиксировано снижения уровня Урала в Орске на 42 сантиметров. Сейчас он составляет 857 сантиметров.
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
09:26 11.04.2024 (обновлено: 09:27 11.04.2024)
 
Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов

Власти: в ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще 3,5 тысячи домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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УФА, 11 апр – ПРАЙМ. Дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбургской области может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, рассказали власти региона в своем Telegram-канале.
"В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
Правительство также отмтеило, что новые подтопления могут произойти в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандык. Кроме того, очередные паводки ожидаются в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
Тем не менее, в ведомстве рассказали, что на данный момент зафиксировано снижения уровня Урала в Орске на 42 сантиметров. Сейчас он составляет 857 сантиметров.
 
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