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Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов

Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов - 11.04.2024, ПРАЙМ

Власти Оренбуржья предупредили о возможном подтоплении еще 3,5 тысячи домов

Дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбургской области может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:26+0300

2024-04-11T09:26+0300

2024-04-11T09:27+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 11 апр – ПРАЙМ. Дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбургской области может привести к подтоплению еще 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, рассказали власти региона в своем Telegram-канале."В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.Правительство также отмтеило, что новые подтопления могут произойти в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандык. Кроме того, очередные паводки ожидаются в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.Тем не менее, в ведомстве рассказали, что на данный момент зафиксировано снижения уровня Урала в Орске на 42 сантиметров. Сейчас он составляет 857 сантиметров.

оренбургская область

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россия, оренбургская область