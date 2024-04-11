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Bloomberg сообщил, какие украинские поставки Китай отменил

Bloomberg сообщил, какие украинские поставки Китай отменил - 11.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg сообщил, какие украинские поставки Китай отменил

Китайские импортеры за прошедшие две недели отменили поставки четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины, в будущем могут последовать новые отмены, | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T23:04+0300

2024-04-11T23:04+0300

2024-04-11T23:20+0300

экономика

китай

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импорт

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Китайские импортеры за прошедшие две недели отменили поставки четырех-пяти ранее заказанных партий кукурузы с Украины, в будущем могут последовать новые отмены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, китайские импортеры не примут четыре-пять партий украинской кукурузы, ранее заказанных для поставки с апреля по июнь. Источники заявили, что отмена произошла в течение прошедших двух недель, и в будущем могут быть отменены новые поставки из этой европейской страны", - передает агентство в четверг. Как отмечается, отмены произошли после того, как китайские таможенники попросили торговцев ограничить поставки зарубежной кукурузы в бондовые зоны, чтобы уменьшить переизбыток предложения на внутреннем рынке и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. Согласно агентству, торговцы могут привозить кукурузу в бондовые зоны и смешивать ее с другими ингредиентами для получения корма для животных, а затем импортировать ее по более низкой налоговой ставке. Источники агентства указали, что местные власти попросили некоторых торговцев и переработчиков не строить новые предприятия по смешиванию в бондовых зонах и сохранить поставки кукурузы в эти зоны ниже уровня предыдущего года. Источники добавили, что некоторые импортеры уже заказали больше грузов, чем хотелось бы правительству, что привело к отменам.

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китай, украина, импорт