Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240411/pribyl-847313181.html
Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году
Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году - 11.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году
Прибыль российских банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в прошлом году, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T19:07+0300
2024-04-11T19:08+0300
экономика
прибыль
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в прошлом году, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. "Высокие значения прибыли в 2023 году в значительной мере объясняются реализацией отложенного спроса на кредиты, а также доходами от льготного кредитования. Финансовый результат в 2024 году может оказаться не таким высоким – из‑за снижения влияния валютной переоценки длинной открытой валютной позиции, а также из‑за уменьшения процентной маржи и достижения расходами на резервы среднего исторического уровня", - указали эксперты ЦБ. Этому могут способствовать также отмена послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности, частичное сворачивание льготного ипотечного кредитования и ужесточение макропруденциальной политики при сохранении жестких денежно-­кредитных условий, пояснили они. "Тем не менее мы не исключаем, что высокий спрос на кредиты и сохранение некоторых льготных программ кредитования будут способствовать положительной динамике процентных доходов банковского сектора", - добавили аналитики. Российские банки в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты сектора по итогам всего года ожидаются либо на уровне 2023 года, либо немногим более, заявила ранее во вторник зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. По итогам 2023 года сектор заработал рекордные 3,3 триллиона рублей. За первый квартал прошлого года - 881 миллиард рублей. В начале года ЦБ РФ сообщал, что ожидает в 2024 году чистую прибыль банковского сектора в диапазоне 2,3-2,8 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240402/el5-846988047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прибыль, банки
Экономика, прибыль, Банки
19:07 11.04.2024 (обновлено: 19:08 11.04.2024)
 
Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году

Эксперты ЦБ: прибыль банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в 2023 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в прошлом году, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Высокие значения прибыли в 2023 году в значительной мере объясняются реализацией отложенного спроса на кредиты, а также доходами от льготного кредитования. Финансовый результат в 2024 году может оказаться не таким высоким – из‑за снижения влияния валютной переоценки длинной открытой валютной позиции, а также из‑за уменьшения процентной маржи и достижения расходами на резервы среднего исторического уровня", - указали эксперты ЦБ.
Этому могут способствовать также отмена послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности, частичное сворачивание льготного ипотечного кредитования и ужесточение макропруденциальной политики при сохранении жестких денежно-­кредитных условий, пояснили они.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей
2 апреля, 10:39
"Тем не менее мы не исключаем, что высокий спрос на кредиты и сохранение некоторых льготных программ кредитования будут способствовать положительной динамике процентных доходов банковского сектора", - добавили аналитики.
Российские банки в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты сектора по итогам всего года ожидаются либо на уровне 2023 года, либо немногим более, заявила ранее во вторник зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
По итогам 2023 года сектор заработал рекордные 3,3 триллиона рублей. За первый квартал прошлого года - 881 миллиард рублей.
В начале года ЦБ РФ сообщал, что ожидает в 2024 году чистую прибыль банковского сектора в диапазоне 2,3-2,8 триллиона рублей.
 
ЭкономикаприбыльБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала