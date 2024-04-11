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Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году

Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году - 11.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты Центробанка ожидают падения прибыли банков в этом году

Прибыль российских банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в прошлом году, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T19:07+0300

2024-04-11T19:07+0300

2024-04-11T19:08+0300

экономика

прибыль

банки

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2024 году может оказаться не такой высокой, как в прошлом году, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. "Высокие значения прибыли в 2023 году в значительной мере объясняются реализацией отложенного спроса на кредиты, а также доходами от льготного кредитования. Финансовый результат в 2024 году может оказаться не таким высоким – из‑за снижения влияния валютной переоценки длинной открытой валютной позиции, а также из‑за уменьшения процентной маржи и достижения расходами на резервы среднего исторического уровня", - указали эксперты ЦБ. Этому могут способствовать также отмена послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности, частичное сворачивание льготного ипотечного кредитования и ужесточение макропруденциальной политики при сохранении жестких денежно-­кредитных условий, пояснили они. "Тем не менее мы не исключаем, что высокий спрос на кредиты и сохранение некоторых льготных программ кредитования будут способствовать положительной динамике процентных доходов банковского сектора", - добавили аналитики. Российские банки в первом квартале 2024 года, по предварительным данным, заработали столько же, сколько и за такой же период прошлого года, финансовые результаты сектора по итогам всего года ожидаются либо на уровне 2023 года, либо немногим более, заявила ранее во вторник зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. По итогам 2023 года сектор заработал рекордные 3,3 триллиона рублей. За первый квартал прошлого года - 881 миллиард рублей. В начале года ЦБ РФ сообщал, что ожидает в 2024 году чистую прибыль банковского сектора в диапазоне 2,3-2,8 триллиона рублей.

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прибыль, банки